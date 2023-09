В Комиссии по ценным бумагам и биржам США утверждают, что криптобиржа Binance не хочет сотрудничать и саботирует расследование. Но в SEC добывают данные, несмотря ни на что.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), подавшая в суд на криптобиржу Binance летом текущего года по делу о нарушении правил торговли по 13 пунктам, пожаловалась, что в Binance не идут навстречу расследованию. Что Binance US отказывается предоставлять необходимые документы, утверждая, что они не существуют.

Но в SEC указали, что получили необходимые документы из «других источников».

Среди предоставленных же криптобиржей 220 документов многие были не на нужные следствию даты и без подписей должностных лиц. Скриншоты оказались обрезанными.

В Binance US также отказались предоставить важных свидетелей для дачи показаний. Более того, компания даже обратилась за судебным ордером, чтобы сдержать ретивость SEC и на допрос вызвали не больше четырех сотрудников предприятия.

В Binance US также утверждают, что многие темы, куда SEC сует свой нос, никак не связаны с активами клиентов.

Еще одной «головной» болью SEC и ее главы Гэри Генслера, помимо отсутствия документов и отказа предоставлять свидетелей, является возможное нарушение Binance правила о том, что деньги американских пользователей Binance должны оставаться в пределах США, в SEC подозревают, что с помощью платформы для управления криптоактивами организаций Ceffu деньги американских инвесторов спокойно путешествуют за границу и назад.

Следующее слушание SEC против Binance назначено на завтра, 18 сентября. Защитой Binance в суде занимается Джон Рид Старк, бывший сотрудник SEC, отработавший в этой организации 11 лет.