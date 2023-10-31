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CriptoB
31 октября – очередной день рождения Биткоина
Именно 31 октября 2008 года Сатоши Накамото опубликовал документ под названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System»

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31 октября 2008 года запомнился миру как день зарождения Биткоина - в этот момент Сатоши Накамото опубликовал важный документ под названием "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". И все же до сих пор остается загадкой, кто скрывается под этим псевдонимом - один гений-одиночка или целая команда исследователей.

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Однако реальным стартом криптовалюты стало 3 января 2009 года, когда был сформирован первый блок, включая в себя дату и выдержку из статьи The Times: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks".

За этим первым актом последовали другие важные моменты в истории Биткоина. 12 января 2009 года Сатоши Накамото осуществил первую транзакцию, отправив криптовалюту Хэлу Финни - с этого момента началась непрерывная эволюция.

5 октября того же года Биткоин был включен в листинг биржи New Liberty Standart, где за доллар можно было купить 1309 Биткоинов. На текущий момент, это внушительные почти 9 миллионов долларов.

2010 год ознаменовался первой реальной покупкой за Биткоин, когда 22 мая Ласло Ханес приобрел две пиццы за 10 000 Биткоинов. Сегодня этот эпизод известен как Bitcoin Pizza Day, а его стоимость на текущий момент превышает $65 миллионов по среднему рыночному курсу.

2011 год принес паритет Биткоина с американским долларом 9 февраля. Появились новые платформы для обмена криптовалюты, включая бразильский реал и фунт стерлингов. 16 апреля этого же года Time опубликовал материал о BTC, а общая капитализация достигла отметки в $10 миллионов.

2012 год ознаменовал создание Bitcoin Foundation. 28 ноября вознаграждение за блок снизилось с 50 до 25 монет, и первая европейская криптовалютная биржа получила банковскую лицензию.

2014 год оказался сложным: 28 января арестовали вице-президента Bitcoin Foundation под подозрением в мошенничестве. 7 февраля биржа Mt. Gox приостановила работу из-за уязвимости в сети криптовалюты.

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В 2018 году многие страны начали обсуждать регулирование криптовалют. В КНР и Южной Корее предложили свои варианты по смягчению политики, в то время как банк Индии запретил подконтрольным организациям обслуживать финансовые компании, связанные с цифровыми деньгами, что привело к закрытию крупнейшей биржи Zebpay в стране.

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