Он соединит Южную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Его строительство планируют завершить к 2027 году.

Компания Google планирует проложить новый интернет-кабель прямиком через тихий океан, который должен соединить Южную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. В данный момент нет ни одного сравнимого по размерам проекта, такого рода. Маршрут получил название Humboldt, вероятно, он назван в честь географа Александра фон Гумбольдта. Когда проект будет завершен, кабель соединит сразу несколько стран — Чили, Французскую Полинезию и Австралию.

реклама

Правительство Чили всерьёз рассматривало возможность реализации данного проекта еще в далеком 2016 году, однако до строительства дело так и не дошло. Эта пауза продолжалась ровно до того момента, пока к проекту не присоединилась компания Google, и теперь строительство должно пойти полным ходом.

Стоимость проекта оценена в 400 миллионов долларов. Кроме Google, в процессе строительства будет принимать участие чилийский инфраструктурный фонд Desarrollo País, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia, а также некоторые другие участники. Итоговая длина кабеля будет равняться 15 000 км, а его прокладка должна завершится к 2026 году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитическая компания Analysys Mason рассчитала, что предыдущие подводные кабели, проложенные Google в Латинской Америке и Карибском регионе, в результате должны привести к совокупному увеличению ВВП на 178 млрд долларов. Такие показатели будут достигнуты к 2027 году.