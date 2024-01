На прошедшей 2 января ежегодной премии в области компьютерных игр The Steam Awards, пользователями были выбраны лучшие проекты в различных категориях.

Согласно правилам, лауреатов могут выбирать только пользователи, а каждая игра имеет право брать участие только в двух категориях.

Сразу в двух категориях («Игра года» и «Лучшая игра с выдающимся сюжетом») победителем вышла очень тепло принятая как критиками, так и игроками «Baldur's Gate 3». Она собрала максимальное количество голосов. Организаторы похвалили её за захватывающий и динамичный геймплей, качественный геймдизайн и мультиплеер.

Её соперниками были: «Resident Evil 4», «Hogwarts Legacy» (победившая в категории «Лучшая игра на Steam Deck»), «EA Sports FC 24», а также «Lethal Company» (победившая в категории «Друг познается в беде»).

В категории "Самый инновационный геймплей" победу одержала весьма неоднозначная в плане критики (об этом говорит её рейтинг 6/10 на странице в магазине Steam) игра - «Starfield».

Победителем в категории "Лучший саундтрек" стала игра «The Last of Us Part I».

Что касается категории "Игра года в виртуальной реальности" то здесь победитель - «Labyrinthine». Она отличается своим необычным геймплеем, рассчитанным на 2-4 игроков, наполненным различными головоломками, а также генерацией карт.

В категории "Любимое дитя" победила уже давно вышедшая (в 2018 году) «Red Dead Redemption 2». Все благодаря её многолетней поддержке со стороны разработчиков, которые выпустили для неё большое количество разнообразного контента.

И наконец в категории "Выдающийся визуальный стиль" победу одержала игра, разработанная российской студией Mundfish - «Atomic Heart». Она подкупает своим необычным сеттингом альтернативной реальности, когда в СССР изобрели особый, способный к программированию модуль жидкой формы «Полимер», вызвавший в государстве небывалое технологическое развитие и освободивший практически все население от ручной работы.

Если говорить о перечне победителей всех остальных категорий The Steam Awards 2023 (включая вышеперечисленные), то он выглядит следующим образом: