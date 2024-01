Протокол NEAR (NEAR) решил сократить штат практически наполовину

Протокол NEAR (NEAR) приступил к решительным изменениям, сократив штат своих сотрудников почти наполовину. По информации NEAR Foundation, некоммерческой организации, поддерживающей данный протокол, уволено 40% персонала (35 человек). Это стремление к оптимизации внутренних процессов, подчеркивает организация.

Генеральный директор NEAR Foundation, Илья Полосухин, пояснил, что это решение было вызвано отзывами Совета о медленном темпе работы, требующем срочной оптимизации. Компания обязуется обеспечить уволенных всей необходимой поддержкой.

Несмотря на значительные сокращения, Полосухин подтверждает, что финансовое положение организации остается крепким и управляемым, включая $285 млн в фиатных средствах, $1 млрд в NEAR токенах и $70 млн в инвестициях и займах.

Увольнения затронули отделы маркетинга, коммуникаций и развития бизнеса, при этом разработчики протокола остались неизменными.

Реакция токена NEAR на эти события также оказалась положительной. Согласно данным CoinGecko, за последние сутки стоимость NEAR выросла на 18,2%, достигнув $3,73. Этот рост сопровождается недельным приростом на 18% и ежемесячным увеличением цены на 58,7%.

Рыночная капитализация за 24 часа увеличилась более чем на 18%, достигнув примерно $3,8 млрд, а суточный объем торгов составил $401 млн.

Этот случай сокращения персонала не является уникальным в индустрии блокчейна. Ранее OpenSea и Parity Technologies также объявили о сокращении сотрудников, оправдывая это стремлением к более гибким и инновационным методам работы.

