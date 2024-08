Zero 40 5G оснащен большим экраном, мощным процессором и камерой. Zero 40 4G дешевле, но без беспроводной зарядки.

Информация о предстоящем выпуске серии смартфонов Zero 40 от компании Infinix просочилась накануне их официального анонса. Утечка данных раскрыла технические характеристики, функциональные возможности и стоимость моделей Zero 40 5G и Zero 40 4G, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaCмартфон Zero 40 5G оснащен большим 6,78-дюймовым дисплеем типа LTPS AMOLED c частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания до 1500 Гц, что обеспечивает плавность работы интерфейса. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 добавляет дополнительный уровень защиты от царапин и повреждений. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, который работает в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X. Доступны варианты на 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти, оба из которых используют высокоскоростную технологию UFS 3.1.

Zero 40 5G питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, беспроводную зарядку мощностью 20 Вт и даже обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт, что идеально подходит для зарядки совместимых устройств на ходу.

источник изображения: GizmochinaСистема камер на модели Zero 40 5G впечатляет своим оснащением. Она включает 108-мегапиксельный основной сенсор ISOCELL HM6, поддерживающий оптическую стабилизацию изображения (OIS) и электронную стабилизацию изображения (EIS), 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Для любителей селфи смартфон оснащен 50-мегапиксельным сенсором ISOCELL JN1 с двойной вспышкой и поддержкой электронной стабилизации изображения (EIS) на фронтальной стороне. Как передняя, так и задняя камеры могут снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Интересным дополнением однако является интеграция с устройствами GoPro. Хотя конкретные детали остаются неясными. В плане программного обеспечения смартфон Zero 40 5G работает на базе актуальной версии операционной системы Android 14, дополненной фирменной оболочкой XOS 14.5 от Infinix. Производитель обещает три года регулярных обновлений безопасности и возможность обновления до Android 16 в будущем. Смартфон оснащен защитой от воды и пыли по стандарту IP54, имеется поддержка Wi-Fi 6E, NFC, сканер отпечатков пальцев встроен в экран, а звуковая система представлена двумя динамиками, настроенными специалистами JBL.

Модель Infinix Zero 40 4G обладает таким же большим 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, но с чуть меньшей частотой обновления – 120 Гц. Внутри смартфона установлен чипсет MediaTek Helio G100, работающий вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Особенностью этой модели является отсутствие поддержки беспроводной зарядки.

источник изображения: GizmochinaInfinix Zero 40 4G будет предлагаться в трех цветовых вариациях: Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black, при этом его цена составит 279 долларов США. Версия 5G, оснащенная более мощным чипсетом и расширенным функционалом, будет стоить 399 долларов США и будет доступна в цветах Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black.