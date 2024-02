В сети появились данные о будущих iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max с разными аккумуляторами: от меньшей до большей емкости. Урезанный iPhone 16 Plus не будет конкурировать с Pro Max, в то время как Pro и Pro Max получат более мощные аккумуляторы.

В сети появляется все больше информации о предстоящих смартфонах Apple iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro Max, подтверждая слухи о том, что компания готовится к обновлению своей линейки. Инсайдер Majin Bu, известный своим точным предсказаниям, поделился данными о аккумуляторах новых устройств.Согласно этим данным, Apple решила немного урезать модель iPhone 16 Plus для того, чтобы избежать прямой конкуренции с моделью 16 Pro Max. Вместо этого, новая модель получит аккумулятор меньшей емкости, чем у iPhone 15 Plus. Это решение было принято, вероятно, с целью сделать новый iPhone 16 Plus более доступным для потребителей.Тем не менее, более продвинутые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат аккумуляторы большей емкости. Для модели 16 Pro ожидается элемент емкостью 4676 мАч, в то время как для модели Pro Max эта цифра достигнет 5238 мАч. Такое увеличение емкости вполне ожидаемо, учитывая, что эти модели, судя по слухам, будут крупнее своих предшественников. Все это говорит о том, что Apple продолжает совершенствовать свои устройства, предлагая пользователям более качественные и мощные смартфоны.





