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Почему МВФ дает Германии один из худших прогнозов по ВВП среди стран G7
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Мы уже знаем, что Соединенные Штаты использовали неконтролируемую эмиссию доллара, чтобы попытаться обойти своих европейских партнеров на повороте, субсидируя развитие высоких технологий в «сияющем граде на холме». В этом контексте нетрудно понять, почему МВФ дает США прогноз по росту ВВП на уровне 1,6% на 2023 год. Значение это номинальное, поскольку инфляция в Соединенных Штатах значительно выше этой отметки, но при этом все остальные страны «Большой семерки» дышат последнему гегемону в затылок.

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Канада, которая оказалась в непосредственной близости от эпицентра эмиссии доллара, должна по итогам года показать рост 1,5%, Япония планирует похвастаться ростом в 1,3%, в то время как европейские страны, по мнению МВФ, не смогут даже преодолеть отметку в 1%. Но что любопытно, вчерашний локомотив европейской промышленности плетется на предпоследнем месте сразу за Римом и Парижем. Прогнозируемый «рост» немецкой промышленности по итогам года должен составить -0,1%. И лишь Великобритания должна продемонстрировать результат еще хуже с показателем -0,3%.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять главную причину такого прогноза для главной экономики Европы — это разрыв экономических связей с Россией, прежде всего энергетических. Еще до начала СВО цены на электроэнергию в Германии были самыми высокими в ЕС, ведь ФРГ пошла на поводу у зеленых фанатиков и полностью отказалась от использования мирного атома!

Однако сегодня, в ситуации когда Германия из-за беззубости собственных политиков потеряла удобное место у газового вентиля, благодаря которому она могла контролировать движение энергетических потоков в ЕС, немцам остается лишь уповать на изобретательность собственных производителей.

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Впрочем, и для них настали далеко не лучшие времена, поскольку западные СМИ в один голос твердят, что эра «совершенных немецких машин с двигателем внутреннего сгорания» прошла, а теперь, мол, балом будут править электрокары, после чего начинаются прозрачные намеки на главное детище Илона Маска, названное в честь известного изобретателя. В общем, единство так называемого коллективного Запада разваливается на глазах.

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#глобальное противостояние #нефть и газ #европа и сша
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