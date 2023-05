Продолжаем запасаться попкорном...

Представьте, что вам довелось наблюдать за работой пилота в кабине настоящего самолета. Ночь выдалась долгой, и у вас есть время задать вопрос о том, что означает та или иная стрелка, и почему она находится у красной отметки.

Когда большинство стрелок указывают на красное, а в кабинете мигает красный свет и раздается неприятный звуковой сигнал, вопросы уже немного излишни, потому что смысл происходящего ясен и без слов.

Вот так и с американской экономикой, если раньше эксперты любили привлекать внимание к тому или иному статистическому графику, достигшему тех значений, которых он раньше никогда не достигал, то сегодня от этих «аномальных» графиков уже рябить в глазах начинает.

Мы помним, что один весьма авторитетный эксперт предсказал банкротство почти двухсот американских банков и тут даже не суть важно, угадал он с временными рамками или нет. Важно ухватить суть происходящего.

Какой-то месяц назад два «весьма успешных» региональных американских банка схлопнулись у всех на глазах и Вашингтону пришлось впервые в истории арестовать бывшего американского президента, чтобы отвлечь публику от панических настроений.

Теперь же в четыре часа утра понедельника по американскому времени в США было объявлено, что американский банк The First Republic выкуплен гигантом JPMorgan. Западные аналитики уже отмечают, что The First Republic является вторым крупнейшим банком по размеру активов в истории США, который просто взял и разорился.

А как мы помним из объяснения инвестиционного эксперта, все банки в США сегодня находятся в одинаково плачевном состоянии, а потому попыток населения снять свои сбережения со счетов не может пережить ни один из них. Грубо говоря, о банкротстве The First Republic американским властям было известно еще в пятницу, но они предпочли потянуть время до утра понедельника, в надежде что-то придумать.

В этом смысле стоит ожидать очередного «беспрецедентного» события в ближайшие 48 часов, будь то очередной арест Трампа или застрявший в Суэцком канале танкер, потому что в случае роста панических настроений, две сотни упомянутых выше американских банков могут «схлопнуться» за неделю.