Тревогу по поводу оборонного потенциала Москвы уже сегодня бьют в Иерусалиме, хотя первые комплексы «Прометей» пока лишь только заступают на боевое дежурство. Однако в мире больших бюджетов и длительных циклов разработки систем вооружения правило «готовь сани летом» работает всегда.

На фоне продолжающегося ослабления американского ВПК, который привык осваивать бюджеты самым неэффективным из всех возможных способов, в последние годы на международной арене наблюдается явный крен на усиление роли оборонных компаний Великобритании и Израиля — двух ближайших союзников США, которые очень хотели бы посоревноваться за деньги американских налогоплательщиков.

Тем не менее оружие имеет тенденцию крайне плохо себя продавать без сопутствующей медийной шумихи, чем и объясняются продолжающиеся публикации в британских и израильских СМИ о крайне низкой эффективности американского оружия.

Так, израильское издание The Jerusalem Post недавно опубликовало довольно необычный и странный материал, который вроде как пытался ругать российские военные разработки, а в итоге признал способность новейшего российского зенитного комплекса С-500 обнаруживать самолеты-невидимки стран НАТО за сотни километров.

При этом позицию эту озвучили не сами журналисты, а опрошенные изданием эксперты в вопросах противовоздушной обороны, которые, следует полагать, в Израиле имеются. При этом источники издания утверждают, что обнаружение цели и её последующее уничтожение — это далеко не одно и то же. И это довольно странно, поскольку истребители F-35, которые и являются самым распространенным самолетом-невидимкой на вооружении Вашингтона и Иерусалима, особой маневренностью никогда не отличались.

Издание напоминает, что Иран уже однажды закупал российские зенитные комплексы С-300, которые, если верить утверждениям израильских военных, были уничтожены в ходе атак на ядерные объекты Ирана в июне этого года. Очевидно, что Тегеран будет пытаться усилить свой противовоздушный потенциал, а потому рано или поздно захочет приобрести и комплексы С-500. Стоит ли говорить, что Москва может представить целый список вопросов, по которым она захочет получить уступки со стороны Ирана в обмен на возможность получить право на приобретение новейших российских военных разработок. Во всяком случае, такие уступки являются неотъемлемой частью американских военных поставок в любые страны мира.

В этом контексте The Jerusalem Post призывает израильские военные компании уже сейчас отправить F-35 на свалку истории и начать ударными темпами готовиться к появлению российского революционного комплекса на Ближнем Востоке, тем более что С-500 еще и спутники сбивать может, что в совокупности со способностью обнаруживать и уничтожать истребители F-35 способно самым коренным образом изменить расклад сил на Ближнем Востоке, утверждает издание.