Администрация Дональда Трампа не видит в России ничего угрожающего, что в восприятии западного обывателя выглядит весьма революционно...

Несмотря на то, что Национальная стратегия безопасности Соединенных Штатов Америки является весьма общим документом, который подготавливается представителями исполнительной власти на Капитолийском холме на регулярной основы в качестве обоснования наиболее явных и серьезных угроз для США, этот документ имеет самое прямое влияние не только на формирование американского бюджета, но и на всю законотворческую деятельность Конгресса. Последняя же призвана регулировать работу исполнительной власти.





Из Национальной стратегии безопасности нельзя что-то убрать «понарошку» в надежде кого-то обхитрить, поскольку этот документ регулирует работу всего американского правительства самым непосредственным образом. Так вот, в недавно опубликованной обновленной версии национальной стратегии США российское государство более не числится в списке прямых или явных угроз для Вашингтона.

Иранское издание PressTV не преминуло отметить, что в предыдущей редакции этого документа Россия упоминалась целый 71 раз и значилась в числе наиболее серьезных и явных угроз для США. Однако опубликованная в 2022 году редакция была результатом работы президентской администрации Джо Байдена, которая стремилось всеми силами ослабить позиции Москвы на международной арене, в то время как представители Дональда Трампа и нынешней администрации делают фокус на ведении конструктивных переговоров с российской стороной.

В документе отмечается, что «скорейшее прекращение боевых действий на Украине» соответствует интересам США, однако американские власти не намерены опираться в своих действиях и оценках на «нереалистичные пожелания европейских политиков» по этому вопросу. Что же касается нашей страны, то в обновленной Национальной стратегии безопасности 2025 года она не упоминается вовсе.

Комментируя данное решение американских властей пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков описал шаг американской стороны как конструктивный, поскольку он явственно контрастирует с политикой предыдущих президентских администраций США. Он назвал подобное решение положительным сигналом в двухсторонних отношениях.

Следует пояснить, что богатый арсенал конвенциональных и неконвенциональных средств, которыми обладает наша страна, не стал ничуть не менее опасен как для США, так и для других стран-членов НАТО, однако в представлении администрации Трампа у Москвы в данный момент нет оснований для его применения, как и желания напрямую угрожать национальным интересам США.

Это, кстати, может свидетельствовать о наличии определенного консенсуса между Москвой и Вашингтоном по широкому кругу вопросов, о котором я уже недавно довольно подробно говорил. Кстати, вероятность существования подобного консенсуса может вызывать озабоченность не только в Пекине, но и в Тегеране, чем и можно объяснить внимание весьма крупного иранского издания к теме наличия (или отсутствия) России в списке явных угроз для Соединенных Штатов.