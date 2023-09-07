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Как изменилось геополитическое виденье Джо Байдна за последние 30 лет
Старик Джо все прекрасно понимал...

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В ситуации, когда недавний шаг крупнейших производителей углеводородов создал невыносимую ситуацию для Соединенных Штатов, интересно было бы узнать, как и почему «последний гегемон» оказался на канатах и что способствовало стремительному ослаблению глобальной империи, которая не просуществовала и трех десятков лет.

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Примечательно, что многие из тех, кто затевал новый раунд глобального противостояния после развала Советского Союза, все еще находятся у власти, более того, американские СМИ открыто заявляют, что в США царит геронтократия — система управления, при которой власть принадлежит самым старым представителям общества.

В этом контексте особый интерес представляет тиражируемая сегодня в сети статья Джо Байдена, написанная им в 1992 году для авторитетного западного издания The Wall Street Journal. Помимо того что статья имеет крайне любопытное название «Как я научился любить новый мировой порядок» (How I Learned to Love the New World Order), она, как мне кажется, прекрасно демонстрирует все те причины, по которым «сияющий град на холме» оказался в том неприглядном положении, в котором он находится сегодня.

В своем материале тридцатилетней давности Байден открыто выступает против принципа, который поставил во главу угла его главный сегодняшний оппонент, - «Америка прежде всего». Тот старый Байден, который тридцать лет назад еще был сенатором, не боялся признать, что экономика США еще в 1992 году была в удручающем состоянии после гонки вооружений с Советским Союзом, потребовавшей от Вашингтона отказаться от золотого стандарта и влезть в долги. В частности, Байден заявлял:


«Американская гегемония может казаться приятной идеей, но можно ли её считать обоснованной с экономической или даже военной точки зрения? Увешав себя оружием, мы лишь продолжим свое экономическое падение, в то время как растущие финансовые и индустриальные гиганты в Азии и Европе будут наблюдать за упражнением в милитаризме с безразличием и презрением».


Как мы видим, «старик Джо» не случайно стал президентом, поскольку он еще тридцать лет назад мог предсказать тот путь, по которому пойдут Соединенные Штаты. Проблема лишь в том, что у него и его соратников не хватило политической воли противиться давлению и щедрым посулам американского военно-промышленного комплекса, а сегодня на смену Байдену и его соратникам приходят люди, которые и близко не обладают подобным стратегическим мышлением.

Тридцать лет назад американскому сенатору от штата Делавэр казалось, что с помощью агрессивного использования экономических методов воздействия Вашингтон сможет принудить Китай отказаться от поддержки таких стран, как Сирия, Ливия, Иран, Алжир и Пакистан. Однако сегодня мы точно знаем, что методы беспрецедентного экономического давления на Россию стали главной причиной формирования антиамериканской коалиции, которую принято сегодня называть «глобальным Югом».

Более того, Байден прекрасно понимал, что продолжение экспансии американского влияния негативно повлияет на двух «ближайших союзников» США — Германию и Японию, которые захотят самостоятельно отстаивать собственные интересы. В общем, еще тридцать лет назад американские элиты понимали, куда их может завести их безрассудная авантюра, но если бы они дали свое согласие на «неизбежное снижение уровня жизни американцев», которое Байден упоминает в своей статье, то это бы негативно сказалось на их политических карьерах, чего Байден и его соратник допустить не могли.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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