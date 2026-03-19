Alex040
Нейросеть Xiaomi MiMo V2 Pro превзошла Grok Илона Маска в тестах Artificial Analysis
Китайские компании вновь показывают высокие результаты, достигнутые на ограниченном из-за санкций «железе»

Компания Xiaomi, которую многие знают как производителя смартфонов и большого количества другой электроники, всё активнее проявляет себя в сфере нейросетей.

Изначально результаты Xiaomi в этой области были скромными, однако уже в декабре прошлого года дебютировала модель MiMo V2 Flash, содержащая 309 миллиардов параметров, из которых 15 млрд активны, и показывающая неплохие результаты в большинстве тестов.

Теперь же компания представила куда более продвинутую систему с 1 триллионом параметров, из которых 42 млрд активны, и контекстным окном в миллион токенов. Для Xiaomi это первая настолько крупная модель, превосходящая по масштабу многие китайские и даже западные аналоги.

Независимый портал Artificial Analysis успел провести комплексную серию тестов MiMo V2 Pro, по итогам которых выяснилось, что большая языковая модель Xiaomi сумела даже немного опередить новейший Grok 4.2 Beta от Илона Маска, набрав суммарно 49 баллов против 48 у Grok:

Текущие лидеры рейтинга Artificial Analysis

Ситуация интересна тем, что в распоряжении миллиардера есть мощнейшие ИИ-суперкомпьютеры Colossus, оснащённые сотнями тысяч самых передовых GPU Nvidia. Для сравнения, Xiaomi по состоянию на начало 2025 года лишь планировала достичь планки в 10 тысяч GPU, на которых будет обучать свои нейросети.

Напомним, китайские компании крайне ограничены в доступе к «железу» из-за санкций, поэтому им приходится ввозить ИИ-ускорители в Китай обходными путями или использовать местные решения вроде Huawei Ascend.

Рейтинг Artificial Analysis в актуальной версии 4.0 включает результаты 10 крупных тестов. Они проверяют общие и научные знания, способность к рассуждению, точность следования инструкциям, отсутствие галлюцинаций и умение работать с особо длинными контекстами. Большое внимание также уделяется навыкам моделей в написании программного кода.

Если смотреть на отдельные подтесты, то модель MiMo V2 Pro выглядит весьма сбалансированной: ни в одном из 10 тестов она не показывает откровенно слабых результатов. В подтесте на отсутствие галлюцинаций она и вовсе занимает третье место, опережая Gemini 3.1 Pro и GPT 5.4 xhigh.

«Ложкой дёгтя» является тот факт, что, в отличие от других моделей Xiaomi, для MiMo V2 Pro компания не стала публиковать исходные веса, однако обещает сделать это позже. С другой стороны, цены на API у Xiaomi, как сообщает издание ITHome, в пять раз ниже, чем у западных конкурентов вроде Claude от Anthropic.

Собственные тесты Xiaomi (не связаны напрямую с рейтингом Artificial Analysis)

Релиз MiMo V2 Pro позволил Xiaomi вплотную приблизиться к числу лидеров. Сейчас в эту группу входят американские Gemini 3.1 Pro, GPT 5.4 xhigh, Claude 4.6 Opus и Sonnet, а также китайские GLM-5 и MiniMax 2.7.

Одной из причин ощутимого улучшения моделей Xiaomi может быть переход в команду разработчиков некоторых бывших сотрудников DeepSeek, о чём было объявлено ещё в прошлом году.

#xiaomi #нейросети #xiaomi mimo
Источник: ithome.com
