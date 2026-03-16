Работать с несколькими сайтами станет удобнее, а ИИ будет запоминать информацию об увиденном

Портал GSMArena, ссылаясь сразу на ряд источников, сообщает, что Samsung тестирует новые функции для своего веб-обозревателя Samsung Internet в One UI 9. Самое главное – браузер наконец-то получит режим многозадачности с разделённым экраном, в этом случае можно будет разместить две страницы бок о бок, словно в двух разных окнах. Такой сценарий весьма удобен, когда нужно сравнить какую-то информацию, перенести данные с одного сайта на другой или отслеживать изменения.

Авторы отмечают, что в Chrome для Android такая функция уже есть, так что Samsung выступает здесь, скорее, в роли догоняющего. На обычных смартфонах в таком режиме можно будет открыть одновременно два сайта, а на складных Galaxy Z Fold – сразу три.

Улучшенный браузер должен появиться в составе обновления One UI 9. Журналисты предполагают, что апдейт с режимом многозадачности всё же может не иметь жёсткой привязки к версии оболочки Samsung и со временем станет доступен на устройствах с более ранними версиями One UI.

Ещё одно новшество штатного браузера в One UI 9 – функция Ask AI, работающая на основе технологий компании Perplexity, с которой Samsung не так давно заключила соглашение о сотрудничестве. Ask AI сможет отслеживать действия пользователя в браузере, включая контент на экране, историю просмотров и прочее. После этого системе можно будет задать любой вопрос по просмотренному, попросить её «вспомнить» или найти что-либо.

Безусловно, такая функция вызывает опасения с точки зрения приватности. Журналисты, тестировавшие прототип Ask AI, заметили как минимум настройки срока, в течение которого ИИ будет хранить информацию об увиденном. Авторы отмечают, что функция Ask AI не просто распознаёт контент на экране, а на системном уровне тесно интегрирована с самим браузером, который пересылает ей информацию.

Наконец, в тестовых сборках обновлённого Samsung Internet обнаружилась новая функция «Enable Cross Device Resume» – включить возобновление работы на разных устройствах. Пока она не работает, поэтому непонятно, чем отличается от уже имеющихся в браузере возможностей синхронизации. Возможно, речь идёт о каком-то более бесшовном опыте взаимодействия пользователя между несколькими принадлежащими ему гаджетами.

Напомним, Samsung в последнее время весьма активно взялась за развитие своего веб-обозревателя. В прошлом году приложение получило обновлённый дизайн и серию опций персонализации. Недавно браузер также впервые стал доступен для ОС Windows.