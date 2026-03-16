Alex040
Браузер Samsung Internet в One UI 9 получит режим многозадачности и новую функцию ИИ
Работать с несколькими сайтами станет удобнее, а ИИ будет запоминать информацию об увиденном

Портал GSMArena, ссылаясь сразу на ряд источников, сообщает, что Samsung тестирует новые функции для своего веб-обозревателя Samsung Internet в One UI 9. Самое главное – браузер наконец-то получит режим многозадачности с разделённым экраном, в этом случае можно будет разместить две страницы бок о бок, словно в двух разных окнах. Такой сценарий весьма удобен, когда нужно сравнить какую-то информацию, перенести данные с одного сайта на другой или отслеживать изменения.

Авторы отмечают, что в Chrome для Android такая функция уже есть, так что Samsung выступает здесь, скорее, в роли догоняющего. На обычных смартфонах в таком режиме можно будет открыть одновременно два сайта, а на складных Galaxy Z Fold – сразу три.

Улучшенный браузер должен появиться в составе обновления One UI 9. Журналисты предполагают, что апдейт с режимом многозадачности всё же может не иметь жёсткой привязки к версии оболочки Samsung и со временем станет доступен на устройствах с более ранними версиями One UI.

Ещё одно новшество штатного браузера в One UI 9 – функция Ask AI, работающая на основе технологий компании Perplexity, с которой Samsung не так давно заключила соглашение о сотрудничестве. Ask AI сможет отслеживать действия пользователя в браузере, включая контент на экране, историю просмотров и прочее. После этого системе можно будет задать любой вопрос по просмотренному, попросить её «вспомнить» или найти что-либо.

Безусловно, такая функция вызывает опасения с точки зрения приватности. Журналисты, тестировавшие прототип Ask AI, заметили как минимум настройки срока, в течение которого ИИ будет хранить информацию об увиденном. Авторы отмечают, что функция Ask AI не просто распознаёт контент на экране, а на системном уровне тесно интегрирована с самим браузером, который пересылает ей информацию.

Наконец, в тестовых сборках обновлённого Samsung Internet обнаружилась новая функция «Enable Cross Device Resume» – включить возобновление работы на разных устройствах. Пока она не работает, поэтому непонятно, чем отличается от уже имеющихся в браузере возможностей синхронизации. Возможно, речь идёт о каком-то более бесшовном опыте взаимодействия пользователя между несколькими принадлежащими ему гаджетами.

Напомним, Samsung в последнее время весьма активно взялась за развитие своего веб-обозревателя. В прошлом году приложение получило обновлённый дизайн и серию опций персонализации. Недавно браузер также впервые стал доступен для ОС Windows.

#samsung #браузер #oneui #samsung internet
Источник: gsmarena.com
Популярные новости

Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab по производству новых ИИ-чипов
+
Охлаждённая до минусовых температур RTX 2080 Super обеспечила заметный рост fps в играх
+
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
7
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
+
ФБР расследует внедрение вредоносного ПО в видеоигры Steam
+
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
Первый смартфон Vivo с аккумулятором ёмкостью более 10 000 мАч выйдет летом
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
+
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
2
Xiaomi 18 Ultra получит главную камеру с матрицей формата 1"
+
Эксперт протестировал RX 5700 XT и RX 6650 XT в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
YouTube-блогер запустил настольный ПК на 64 батарейках AA почти на 30 минут
2

Популярные статьи

Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
34
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
7
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
4

Сейчас обсуждают

AKS
10:56
Благодаря вице-премьеру, поведавшему нам о планах освоения Венеры, мы смогли еще лучше понять, как же неразрывно наши рулевые являются плотью от плоти народа, как глубоко они знают его проблемы и чаян...
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
TerraRaptor
10:13
Великий бенчмарк, хоть и стал тестом процессора почти с самого своего рождения.
3DMark 2001 исполнилось 25 лет
si-cat
09:50
"...Но тут вступает такой факт как обслуживание этих фильтров. Потому и возникает вопрос имеет ли это экономическую целессообразность.." Ты так лихо на лету переобуваешься, что товарищ Зе тихо плачет ...
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
Purga
09:39
За 5 лет 11 винда успела обогнать винду 10, по количеству пользователей и потом резко их потерять...
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
corsi
09:33
Ну кто бы сомневался, что эти твари не в сговоре.
Samsung и SK hynix пересматривают планы по расширению выпуска DRAM из-за риска перепроизводства
Максим
09:25
ну у кого-то может и вызывает
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
_KVV
09:20
Фейк
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
Тигровая Пчела
08:57
Странные фильмы вы смотрите, жаль. Хотя и пишите вы чисто зрительские реакции, типа нра не нра. Посмотрела Экстрасенсс по вашим восторгам что ароде страшно, ну во-первых, он элегантно снят, эстетика р...
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
randomXP
08:14
Где я вру? Что бы частоты пошли выше - надо снять ограние по мощности. Мой проц довольно удачный, он может бустить до 5 ГГц, но жрет тогда 300+. А теперь смотри - небольшой андервольт, ограничение п...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Stanislav_i
08:09
Здорово. Только нет же у нас мощностей для производства и даже собственную архитектуру выкатить очень непросто, как я понимаю. "Loongson. 2022г. В июне компания сообщила о процессоре 3C6000 с 16 ядра...
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
