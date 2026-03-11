Сайт Конференция
Alex040
Смартфон Apple iPhone 18 Pro может не получить ожидаемое обновление дизайна
Динамический остров не уменьшится, зато Apple может улучшить процессор, аккумулятор и основную камеру.

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, Apple может отложить ключевое изменение дизайна, которое ранее ожидалось в iPhone 18 Pro, до следующего года.

Речь идёт о заметно уменьшенном вырезе в экране – так называемом динамическом острове. Он должен стать меньше за счёт переноса части системы Face ID под дисплей. По данным инсайдера, это новшество планировалось уже на нынешний год, однако Apple столкнулась со сложностями в производстве и, вероятно, перенесёт его на следующее поколение iPhone.

Если это правда, то юбилейный iPhone Pro 2027 года может получить сразу два крупных визуальных обновления: уменьшенный остров и практически безрамочный дизайн. О последнем ранее говорил известный отраслевой аналитик Росс Янг; на это же намекал и журналист Bloomberg Марк Гурман, который специализируется на технике Apple.

Что касается грядущих моделей iPhone 18 Pro, то им Digital Chat Station приписывает как минимум три ключевых новшества:

  • Процессоры, выполненные по 2-нм техпроцессу. Они должны стать мощнее и энергоэффективнее. Чипы по 3-нм техпроцессу Apple использует уже три поколения подряд, начиная с iPhone 15 Pro;
  • Камеру с переменной диафрагмой. Впервые главный модуль получит переменную, а не фиксированную диафрагму. Это должно улучшить съёмку при слабом освещении и повысить качество видео;
  • Аккумулятор ёмкостью более 5000 мАч.

Последний пункт особенно любопытен. Apple уже использует аккумулятор на 5088 мАч в iPhone 17 Pro Max в версии без физической SIM-карты. Обычная версия со слотом для SIM-карты оснащается батареей на 4823 мАч. Не исключено, что инсайдер намекает на увеличение ёмкости и в стандартной модификации.

Напомним, другие слухи приписывают моделям iPhone 18 Pro более яркий экран с поддержкой технологии LTPO Plus, телефотокамеру с более широкой диафрагмой, расширенные возможности спутниковой связи, новые цвета корпуса, включая красный, модем C2 и шестиканальный контроллер памяти вместо нынешнего четырёхканального.

Наконец, по многочисленным слухам, этой осенью Apple может не выпустить базовые модели iPhone 18. Их якобы покажут лишь весной 2027, а в сентябре этого года представят только iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и первый складной iPhone.

#apple #iphone 18 pro #iphone 18 pro max
Источник: m.weibo.cn
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

DeaDragon
19:18
За 10 лямов, уууаххахаххауххх точно будет очередь.
В РФ привезли ROX Adamas с запасом хода 1226 км и внешностью от дизайнеров Ferrari и Rolls-Royce
manuils
18:02
Нормальная комиссия, пополняю кошелек и со сбера, и с тинька, все норм проходит. Банк пропускает без проверок; значит, я думаю, все норм, адекватный кошель. Можно пользоваться
Antarctic Wallet – опыт оплаты криптой за 1 год работы сервиса и новые функции
Шапошников
17:48
Мозги тебе явно не продали, купи хоть говяжьи
«Микрон» должен сделать до 2029 года высокоточный оптический сканер для создания микросхем
Сергей Анатолич
17:33
Но ведь сша это величайшая во вселенной государство, бюджет которой превышает бюджет всей планеты Земля вместе взятой, ну по словам Трампа конечно. Зачем им чья то помощь? Или пиз...ят, как всегда?🤣
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
IRanPast
17:31
Никому твоё гомно не нужно, все пользуются Snap и Flatpak
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Shatun29
17:21
То что на вторичке лежит максимум на запчасти....школота покупает новые чтобы убить их нахер за сезон и потом лохам впихнуть таким же как они под видом экономии. Максимум облицовку подправят, а что в ...
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Spike Rus
17:16
Играю с 2002 года. Все эти сеги-плойки в расчет не беру. Чисто РСшный опыт. И за это время сделал вывод экшены-шутеры это по большей части мое. RPG ну, не мое, как и стратегии. Гонки ну бывает под нас...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Spike Rus
17:02
Какие 130к, вон кроссы от 80к руб лежат на вторичке бери-нехочу. Это месяц спокойной работы в ближайшем ПВЗ.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Spike Rus
17:01
Ага, теперь вопрос лишь в цене. Если дороже 150к, то нафиг он не сдался ибо вторичка буквально завалена кроссами с прайсом от 80к. руб.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Валерий К
16:18
Работали над новой разработкой, потому что разработать шипы, которые не вылетают в первый сезон, так и не смогли.
Финская Nokian начинает выпуск зимних шин с полностью адаптивными шипами после 10 лет разработки
