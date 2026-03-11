Динамический остров не уменьшится, зато Apple может улучшить процессор, аккумулятор и основную камеру.

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, Apple может отложить ключевое изменение дизайна, которое ранее ожидалось в iPhone 18 Pro, до следующего года.

Речь идёт о заметно уменьшенном вырезе в экране – так называемом динамическом острове. Он должен стать меньше за счёт переноса части системы Face ID под дисплей. По данным инсайдера, это новшество планировалось уже на нынешний год, однако Apple столкнулась со сложностями в производстве и, вероятно, перенесёт его на следующее поколение iPhone.

Если это правда, то юбилейный iPhone Pro 2027 года может получить сразу два крупных визуальных обновления: уменьшенный остров и практически безрамочный дизайн. О последнем ранее говорил известный отраслевой аналитик Росс Янг; на это же намекал и журналист Bloomberg Марк Гурман, который специализируется на технике Apple.

Что касается грядущих моделей iPhone 18 Pro, то им Digital Chat Station приписывает как минимум три ключевых новшества:

Процессоры, выполненные по 2-нм техпроцессу. Они должны стать мощнее и энергоэффективнее. Чипы по 3-нм техпроцессу Apple использует уже три поколения подряд, начиная с iPhone 15 Pro;

Камеру с переменной диафрагмой. Впервые главный модуль получит переменную, а не фиксированную диафрагму. Это должно улучшить съёмку при слабом освещении и повысить качество видео;

Аккумулятор ёмкостью более 5000 мАч.

Последний пункт особенно любопытен. Apple уже использует аккумулятор на 5088 мАч в iPhone 17 Pro Max в версии без физической SIM-карты. Обычная версия со слотом для SIM-карты оснащается батареей на 4823 мАч. Не исключено, что инсайдер намекает на увеличение ёмкости и в стандартной модификации.

Напомним, другие слухи приписывают моделям iPhone 18 Pro более яркий экран с поддержкой технологии LTPO Plus, телефотокамеру с более широкой диафрагмой, расширенные возможности спутниковой связи, новые цвета корпуса, включая красный, модем C2 и шестиканальный контроллер памяти вместо нынешнего четырёхканального.

Наконец, по многочисленным слухам, этой осенью Apple может не выпустить базовые модели iPhone 18. Их якобы покажут лишь весной 2027, а в сентябре этого года представят только iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и первый складной iPhone.