Ключевые новинки презентации Sony получили негативную реакцию пользователей, зато одна из новых игр собрала больше просмотров, чем остальные вместе взятые.

Кадр из новой игры Ghost of Yōtei.



В ночь со вторника на среду японская компания Sony провела презентацию State of Play, посвящённую новым играм для PlayStation 5 и ПК. В последнее время Sony не балует своих поклонников подобными презентациями: компания впервые не делала никаких анонсов летом, поэтому от текущего события ждали весьма много.

Масла в огонь подливали и некоторые инсайдеры, которые ещё с весны утверждали, что в сентябре команда PlayStation проведёт особо крупное мероприятие. В реальности же выступление «японцев» получилось весьма скромным, причём некоторые ключевые анонсы буквально утонули в дизлайках на YouTube.

Так, пользователи не скрывали своего раздражения под трейлером новой PlayStation 5 Pro: он на момент написания этого текста получил 5 тысяч лайков и 14 тысяч отметок «не нравится». Игроки по-прежнему не могут простить Sony цену новой консоли, про которую стало известно ещё несколько недель назад.

В Европе PS5 Pro стартует с ценника 800 евро, хотя PS4 Pro стоила вдвое дешевле. Прошедшая State of Play, кажется, ещё больше разочаровала игроков в обновлённой приставке. Надежда была на игры, которые хотя бы немного визуально преображались при переходе от PS5 к PS5 Pro.

Однако на презентации Sony ограничилась лишь короткой нарезкой уже выпущенных проектов. Никаких наглядных сравнений качества картинки или разницы в эффектах показано не было. PlayStation 5 Pro стартует 7 ноября, и, может быть, до этой даты Sony ещё попытается получше объяснить геймерам, зачем им нужна новая, заметно более дорогая консоль.

Много дизлайков также получил трейлер Dragon Age: The Veilguard от Electronic Arts. Он длился более 4 минут и был самым длинным на презентации. У трейлера 2 тысячи лайков и 4 тысячи дизлайков. При этом видео сейчас имеет на канале PlayStation около 70 тысяч просмотров. К сравнению, даже некоторые инди проекты или DLC к Alan Wake 2 набрали там более 100 тысяч просмотров.

Судя по всему, значительная часть аудитории уже сделала негативный вывод о новой Dragon Age ещё по предыдущим трейлерам. Игра сильно отходит по визуальному стилю от предыдущих частей, удивляет неприятными внешне героями, а недавняя презентация редактора персонажей, кажется, ещё больше оттолкнула игроков некоторыми неэстетическими элементами.

Пожалуй, больше всего критики досталось ремастеру Horizon Zero Dawn. Видео с ним набрало 11 тысяч лайков и 27 тысяч дизлайков. Игроки жалуются, что принципиальной разницы с оригиналом не видно, хотя Sony просит за новинку деньги. А самое главное: никто этот ремастер, по словам комментаторов под видео, не просил.

По мнению пользователей, эта игра 2017 года и так выглядела вполне достойно, а ресурсы лучше было направить на обновление других проектов. При этом под трейлером как всей презентации State of Play, так и конкретно под видео ремастера Horizon Zero Dawn в комментариях с сотнями и тысячами лайков упоминается Bloodborne.

Эта игра от японской FromSoftware (авторы Dark Souls и Elden Ring), по мнению игроков, больше всего заслуживает как обновления, так и выхода на ПК. Напомним, даже на PS5 Bloodborne «заблокирована» на 30 кадрах в секунду. Почему для ремастера Sony выбрала Horizon Zero Dawn, у которой таких проблем нет, – непонятно.

Главной же новинкой State of Play с колоссальным отрывом ото всех остальных трейлеров стала Ghost of Yōtei. Это условное продолжение самурайского экшена Ghost of Tsushima от той же американской команды разработчиков. Действие новой игры проходит в другом районе Японии спустя несколько сотен лет после первой части.

Трейлер уже сейчас собрал почти 3 миллиона просмотров, более 200 тысяч лайков и около 10 тысяч дизлайков. Такой объём просмотров и лайков, судя по всему, превышает все другие новинки презентации вместе взятые.

Впрочем, место для критики здесь тоже нашлось. Больше всего игрокам не понравилась замена прежнего главного героя на девушку-война. Часть пользователей в контексте мира игры считают это не очень правдоподобным. Вдобавок, сейчас всплывает ворох противоречивых подробностей об актрисе, которая сыграла главную героиню игры (причём, кажется, к женскому полу она себя не относит).

Также по итогам презентации сотни тысяч просмотров и положительный приём набрали трейлеры новой части охоты на монстров Monster Hunter Wilds и DLC для Stellar Blade, запомнившейся своей эффектной главной героиней. Остальные проекты показали заметно более скромные результаты.

Основной же претензией пользователей к самой презентации стало почти полное отсутствие громких премьер. По сути, кроме Ghost of Yōtei Sony не показала здесь ничего. Усугубляет ситуацию то, что и весь предыдущий год нового компания также почти не показывала.

Напомним, в составе Sony сейчас около двух десятков внутренних студий с общей численностью более 4000 человек. Многие из этих студий «молчат» уже годами, а недавняя новинка Concord оказалась настолько противоречивой, что Sony пришлось закрывать серверы и возвращать игрокам деньги.

В комментариях пользователи выражают удивление отсутствию новостей даже от сторонних разработчиков. Например, в списке ожиданий значились Resident Evil 9, новые игры From Software, проекты Хидео Коздимы, новая Лара Крофт, а также анонсированный Sony и Saber три года назад ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Один из пользователей заметил, что ожидал хотя бы обещанные DLC к Spider-Man 2, но не увидел на презентации даже их.