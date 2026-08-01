Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Предстоящий Galaxy SmartTag3 от Samsung получит новую форму
Новый Galaxy SmartTag будет выглядеть по-другому, приняв форму, похожую на слегка округлый квадрат
реклама

Компания Samsung, выпустив Galaxy SmartTag в 2021 году и его обновленную версию SmartTag2 в 2023 году, готовится представить следующее поколение — SmartTag3, которое предложит ряд новшеств.

Galaxy SmartTag Источник изображения: Samsung

Представленные компанией тизерные изображения демонстрируют, что предстоящий Galaxy SmartTag изменит свой внешний вид, приобретя форму, напоминающую скругленный квадрат. На устройстве будет отсутствовать интегрированное отверстие для крепления, что может потребовать приобретения дополнительных аксессуаров для его подвешивания к связке ключей.

реклама

Центральная часть устройства будет оснащена кнопкой, аналогичной той, что присутствовала в оригинальной модели SmartTag. Ее нажатие, предположительно, будет служить для поиска сопряженного телефона Galaxy, тогда как двойное нажатие может активировать пользовательские настройки, настроенные через функцию «Режимы и сценарии».

Galaxy SmartTag3 Источник изображения: Samsung

Ожидается, что Galaxy SmartTag3 будет поддерживать стандарты Bluetooth и UWB, а также обладать степенью защиты от пыли и воды. Хотя точная дата официального анонса Galaxy SmartTag3 пока не раскрывается, есть вероятность, что он будет представлен одновременно с новыми наушниками Galaxy Buds On и смартфоном Galaxy S26 FE в начале сентября.

#samsung #galaxy #galaxy s26 fe #galaxy buds on #smarttag #smarttag3
Источник: gsmarena.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью $1,6 млрд на 18 запусков ракеты Falcon 9
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
На Сахалин прибыли нацеленные на замену американских Sikorsky и европейских Airbus первые Ми-171А3
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Археологи идентифицировали в Испании старейшую на Пиренейском полуострове римскую библиотеку
Игра Silent Hill: Townfall потребует минимум 16 ГБ памяти и видеокарту GeForce RTX 2060 Super
Отработанная ступень Falcon 9 упадёт на Луну 5 августа и поднимет пылевой шлейф на 100 км

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter