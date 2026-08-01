Новый Galaxy SmartTag будет выглядеть по-другому, приняв форму, похожую на слегка округлый квадрат

Компания Samsung, выпустив Galaxy SmartTag в 2021 году и его обновленную версию SmartTag2 в 2023 году, готовится представить следующее поколение — SmartTag3, которое предложит ряд новшеств.

Galaxy SmartTag Источник изображения: Samsung

Представленные компанией тизерные изображения демонстрируют, что предстоящий Galaxy SmartTag изменит свой внешний вид, приобретя форму, напоминающую скругленный квадрат. На устройстве будет отсутствовать интегрированное отверстие для крепления, что может потребовать приобретения дополнительных аксессуаров для его подвешивания к связке ключей.

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Центральная часть устройства будет оснащена кнопкой, аналогичной той, что присутствовала в оригинальной модели SmartTag. Ее нажатие, предположительно, будет служить для поиска сопряженного телефона Galaxy, тогда как двойное нажатие может активировать пользовательские настройки, настроенные через функцию «Режимы и сценарии».

Galaxy SmartTag3 Источник изображения: Samsung

Ожидается, что Galaxy SmartTag3 будет поддерживать стандарты Bluetooth и UWB, а также обладать степенью защиты от пыли и воды. Хотя точная дата официального анонса Galaxy SmartTag3 пока не раскрывается, есть вероятность, что он будет представлен одновременно с новыми наушниками Galaxy Buds On и смартфоном Galaxy S26 FE в начале сентября.