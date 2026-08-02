Внешний вид часов MRW-240H напоминает традиционные дайверские часы

Casio представила в Японии новые три модели аналоговых часов MRW-240H, расширяющую линейку Standard. Все три представленные модели идентичны по габаритам и техническим характеристикам, различаясь исключительно цветовым оформлением.

Casio MRW-240H. Источник изображения: Casio

Внешне серия MRW-240H имитирует классические дайверские часы, однако для облегчения конструкции и снижения стоимости производства основные элементы выполнены из полимера. Новая серия часов Casio MRW-240H включает три модели: MRW-240H-1E1, MRW-240H-1E2 и MRW-240H-1E3.

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Первая модель (1E1) отличается черной вставкой ободка и красной секундной стрелкой. Вторая (1E2) имеет сине-красный ободок и серебристую секундную стрелку. Третья (1E3) оснащена зеленым ободком и оранжевой секундной стрелкой. На всех трех моделях установлен вращающийся ободок с кольцом из алюминия для измерения прошедшего времени.

Габариты часов составляют 47,9 мм в длину, 44,6 мм в ширину и 12,3 мм в толщину. Благодаря корпусу, ремешку и стеклу из полимерного материала, общий вес часов составляет 39 граммов. Полимерный ремешок регулируется по обхвату запястья от 145 до 215 мм.

Casio MRW-240H. Источник изображения: Casio

Часы обладают водонепроницаемостью до 100 метров (10 ATM), что позволяет использовать их для плавания. Циферблат оснащен стандартным индикатором даты. Часы работают от батареи, рассчитанной на три года, а кварцевый механизм обеспечивает точность хода ±20 секунд в месяц.

Все три модели часов MRW-240H появятся в продаже в августе текущего года по цене примерно 38 долларов США.