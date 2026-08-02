Casio представила в Японии новые три модели аналоговых часов MRW-240H, расширяющую линейку Standard. Все три представленные модели идентичны по габаритам и техническим характеристикам, различаясь исключительно цветовым оформлением.
Внешне серия MRW-240H имитирует классические дайверские часы, однако для облегчения конструкции и снижения стоимости производства основные элементы выполнены из полимера. Новая серия часов Casio MRW-240H включает три модели: MRW-240H-1E1, MRW-240H-1E2 и MRW-240H-1E3.
Первая модель (1E1) отличается черной вставкой ободка и красной секундной стрелкой. Вторая (1E2) имеет сине-красный ободок и серебристую секундную стрелку. Третья (1E3) оснащена зеленым ободком и оранжевой секундной стрелкой. На всех трех моделях установлен вращающийся ободок с кольцом из алюминия для измерения прошедшего времени.
Габариты часов составляют 47,9 мм в длину, 44,6 мм в ширину и 12,3 мм в толщину. Благодаря корпусу, ремешку и стеклу из полимерного материала, общий вес часов составляет 39 граммов. Полимерный ремешок регулируется по обхвату запястья от 145 до 215 мм.
Часы обладают водонепроницаемостью до 100 метров (10 ATM), что позволяет использовать их для плавания. Циферблат оснащен стандартным индикатором даты. Часы работают от батареи, рассчитанной на три года, а кварцевый механизм обеспечивает точность хода ±20 секунд в месяц.
Все три модели часов MRW-240H появятся в продаже в августе текущего года по цене примерно 38 долларов США.