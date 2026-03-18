10test
Samsung начала закупать китайские дисплейные панели для своих смартфонов среднего ценового сегмента
Этот позволит компенсировать возросшие затраты на производство телефонов

Согласно свежей информации из Южной Кореи, Samsung предпринимает шаги по пересмотру своей стратегии закупки дисплейных панелей. Этот новый курс примечателен тем, что Samsung Electronics (подразделение потребительской электроники) намеревается прекратить закупать дисплеи у Samsung Display (смежного подразделения) для ряда своих устройств среднего ценового сегмента. Вместо этого, Samsung Electronics планирует закупать дисплеи у компании CSOT, принадлежащей TCL.

Источник изображения: Technoperry

Ключевой причиной такого решения, по всей видимости, является ценовой фактор. Панели, произведенные CSOT, оцениваются как минимум на 20% дешевле предложений от Samsung Display. Предполагается, что этот шаг призван компенсировать возросшие затраты на компоненты памяти путем оптимизации расходов на другие составляющие смартфонов среднего класса. По имеющимся данным, Samsung уже разместила заказ на 15 миллионов дисплейных панелей у CSOT. Эти панели предназначены для использования в предстоящей модели Galaxy A57, а также в нескольких будущих, пока не анонсированных смартфонах серии FE. Ожидается, что производство этих устройств начнется уже в апреле.

Источник изображения: DGL

Стоит отметить, что такое решение вызвало значительное недовольство внутри самой компании. Samsung Display выразила явное несогласие с выбором Samsung Electronics, обратившись даже к высшему руководству с просьбой пересмотреть данное решение. Однако, эти усилия не увенчались успехом.

#samsung #tcl #galaxy a57 #fe #csot
Источник: gsmarena.com
