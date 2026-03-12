Microsoft добавила полноэкранный интерфейс Xbox в Windows 11, изначально появившийся на портативной консоли ROG Ally, чтобы составить конкуренцию давно существующему режиму Big Picture от Steam. Этот интерфейс, запущенный в прошлом году на различных портативных устройствах с Windows 11, теперь станет доступен для всех устройств с Windows 11, включая настольные компьютеры и ноутбуки, в апреле этого года. Стоит отметить, что он будет называться просто «Режим Xbox».
Изначально «Режим Xbox» будет доступен не во всех регионах. Microsoft описывает его как интерфейс, оптимизированный для использования с геймпадом на устройствах с Windows 11. Он позволит пользователям просматривать свою игровую библиотеку, запускать игры, пользоваться игровой панелью и переключаться между приложениями, что очень напоминает функционал Steam Big Picture.
Кроме того, Microsoft приготовила для разработчиков ряд новостей. Технология Advanced Shader Delivery (ASD), впервые представленная на Xbox ROG Ally, скоро станет доступна всем разработчикам в магазине Xbox. ASD позволяет предварительно компилировать шейдеры, устраняя необходимость их обработки в системе пользователя и предотвращая задержки при запуске новых игр.