Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией в социальной сети о том, что vivo тестирует модель смартфона, оснащенную кремниево-углеродной батареей на 10 000 мАч. По данным источника, новинка оснащена одноэлементной кремниевой батареей напряжением 4,53 В. Ее номинальная емкость заявлена как 10 000 мАч, однако фактическая, по сообщениям, составляет от 11 000 до 12 000 мАч.

Предполагается, что выход устройства на рынок не произойдет в ближайшее время, так как оно требует тщательного тестирования. Вероятнее всего, это будет не флагманская модель, а смартфон среднего ценового сегмента или устройство под суббрендом iQOO.

За последние несколько месяцев несколько производителей представили смартфоны с аккумуляторами от 10 000 мАч. Так, Honor выпустила модели Win и Win RT с батареями на 10 000 мАч, а также Honor Power2 с аккумулятором на 10 080 мАч. Кроме того, стоит упомянуть Realme P4 Power с его батареей на 10 001 мАч.