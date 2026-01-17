Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Представлены фотографии и характеристики новых наушников Sony LinkBuds Clip
Наушники Sony LinkBuds Clip схожи с моделями Huawei Flip Clip или Soundcore AeroClip

Еще до официального представления запланированного на 21 января, в сети появились изображения новых беспроводных наушников LinkBuds Clip от Sony. На фото, где устройство представлено в нескольких цветовых решениях, можно увидеть и их характеристики. Блог The Walkman обнаружил объявление о продаже этих, еще не выпущенных, наушников. Объявление, которое впоследствии было удалено, впервые показало дизайн LinkBuds Clip и указало на их стоимость в среднем ценовом сегменте. Предположительно в США цена составит 300 долларов, а в Европе – 200 евро.

По своему дизайну эти наушники схожи с моделями Huawei Flip Clip или Soundcore AeroClip. Вместо привычных силиконовых вкладышей, компания решила использовать силу прижима для удержания наушников в ухе. Несмотря на конструкцию не предусматривающую плотного прилегания, Sony заявляет о наличии системы шумоподавления с поддержкой ИИ, а также технологий DSEE, 10-полосного эквалайзера и 360 Reality Audio. Помимо этого, устройство защищено от брызг в соответствии со стандартом IPX4 и способно функционировать до 9 часов без подзарядки.

#sony #huawei #360 reality audio #soundcore aeroclip #flip clip #linkbuds clip
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
1
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
На фоне дефицита памяти в Китае набирают популярность материнские платы с поддержкой DDR3
+
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
У компании украли модули DDR5 и не тронули другое оборудование
2
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
+
Криптовалютная компания Bitmine инвестирует $200 млн в проект самого популярного ютубера Mr. Beast
+

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
31
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
3
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5

Сейчас обсуждают

Agapov Konstantin
08:39
Ну так, фильм - фантастика, так что ныть о "нереалистичных" событиях иди в другое место. Лично мне этот фильм как и первый понравился, я бы посоветовал. Ну а те у кого фильмы не вызывают никаких чувст...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Как Так
08:00
Ага, прям святые
AMD работает с партнерами для поддержания цен на видеокарты Radeon на рекомендованном уровне
HP91
07:27
А для чего во встраиваемых устройствах и мини пк большая мощь? Это по сути замена серии N и U
Intel Core 300 Wildcat Lake получат до 6 ядер ЦП, 2 графических ядра ГП и медленный NPU
ark-bak
07:24
Один из каловых фильмов с Батлером.
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
ark-bak
07:23
Так это эти, суперсолдат, уберсолдат, киборги.
Эстония направит в Гренландию до 10 военных для защиты острова
ark-bak
07:20
Разогнал его вусмерть, иначе зачем героя брал?
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
ark-bak
07:19
А буём по рту не поводить.
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
ark-bak
07:16
Мэйнкун не такой уж и дикий.
Intel Core 300 Wildcat Lake получат до 6 ядер ЦП, 2 графических ядра ГП и медленный NPU
Любое Имя
07:13
Ну если пару процессоров сгорело из миллиона ,то это не кретично
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Любое Имя
07:12
Деменчук ,ваша Украина с долгами не рассчитается некогда,а США навсегда будет на коне.
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter