Наушники Sony LinkBuds Clip схожи с моделями Huawei Flip Clip или Soundcore AeroClip

Еще до официального представления запланированного на 21 января, в сети появились изображения новых беспроводных наушников LinkBuds Clip от Sony. На фото, где устройство представлено в нескольких цветовых решениях, можно увидеть и их характеристики. Блог The Walkman обнаружил объявление о продаже этих, еще не выпущенных, наушников. Объявление, которое впоследствии было удалено, впервые показало дизайн LinkBuds Clip и указало на их стоимость в среднем ценовом сегменте. Предположительно в США цена составит 300 долларов, а в Европе – 200 евро.

По своему дизайну эти наушники схожи с моделями Huawei Flip Clip или Soundcore AeroClip. Вместо привычных силиконовых вкладышей, компания решила использовать силу прижима для удержания наушников в ухе. Несмотря на конструкцию не предусматривающую плотного прилегания, Sony заявляет о наличии системы шумоподавления с поддержкой ИИ, а также технологий DSEE, 10-полосного эквалайзера и 360 Reality Audio. Помимо этого, устройство защищено от брызг в соответствии со стандартом IPX4 и способно функционировать до 9 часов без подзарядки.