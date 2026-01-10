В новом телевизоре внедрена система Halo Control, которая предоставляет более точное управление областями затемнения

На выставке CES 2026 в центре внимания телевизионной индустрии оказалась технология RGB, в частности Micro RGB, используемая в дисплеях. Наряду с лидерами индустрии, Samsung и LG, к гонке подключилась и TCL. Однако, стремясь выделиться, компания делает ставку на телевизоры нового поколения, закладывая фундамент для SQD-Mini LED-телевизоров.

Представленная новинка компанией TCL – светодиодный телевизор X11L SQD-Mini LED, предлагается в трех вариантах размера: 75, 85 и 98 дюймов. Технология SQD-Mini LED базируется на двух ключевых компонентах: усовершенствованных квантовых точках и фильтре CSOT UltraColor, использующем более мелкие, 5-нанометровые, цветные пиксели.

В ходе пресс-конференции представители TCL акцентировали внимание на стремлении к достижению исключительной точности цветопередачи на уровне каждого пикселя. Относительно технических характеристик заявлена впечатляющая пиковая яркость в 10 000 нит, коэффициент контрастности 7000:1 и полное, 100-процентное, покрытие цветового пространства BT2020.

В новом телевизоре реализована система Halo Control, обеспечивающая более выверенное управление зонами затемнения (которых насчитывается 20 000) и областями повышенной яркости, одновременно минимизируя эффект цветового ореола. Это позволяет получить изображение с высокой детализацией, точной цветопередачей, глубокими черными тонами и превосходной яркостью.