Также Moto X70 Air Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт

Недавно компания Motorola заявила о скором выходе Moto X70 Air Pro, а теперь предоставила больше информации об этом грядущем устройстве. Предполагается, что вне Китая X70 Air Pro будет известен как Edge 70 Pro.

В свежей публикации в социальной сети Motorola разместила ещё одно рекламное изображение X70 Air Pro.

Moto X70 Air Pro будет оснащён тройной камерой на задней панели, предлагая улучшенные функции, работающие на базе искусственного интеллекта. Из тизера становится ясно, что телефон получит перископический телеобъектив. Важно отметить, что у оригинального Moto X70 было только два объектива сзади.

Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт и использование чипа Snapdragon 7+ Gen 5.

Дата презентации пока не объявлена.