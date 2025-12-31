Благодаря эффективной системы охлаждения, iQOO 15 Ultra сможет продемонстрировать производительность, сравнимую с чипами следующего поколения

В октябре iQOO 15 дебютировал в Китае, и уже в следующем месяце он стал доступен в других регионах. Согласно последней информации от Digital Chat Station, vivo работает над созданием iQOO 15 Ultra. Слухи об этой модели циркулировали ещё в октябре, а теперь появились новые сведения о характеристиках смартфона.

По предварительным данным, анонс iQOO 15 Ultra состоится до 17 февраля. Как и ожидалось, устройство будет предназначено для игр. Для эффективного охлаждения будет предусмотрена активная система охлаждения, а для удобства в играх - боковые кнопки. Вентилятор, используемый в системе охлаждения, станет самым большим среди всех, когда-либо установленных в смартфонах, и будет обеспечивать максимальную эффективность отвода тепла. По заявлениям компании iQOO, благодаря активной системе охлаждения, модель 15 Ultra сможет продемонстрировать производительность, сопоставимую с будущими чипсетами нового поколения, такими как Dimensity 9600 и Snapdragon 8 Elite Gen 6.

iQOO 15 Ultra будет оснащён таким же высококачественным дисплеем от Samsung, как и iQOO 15. Таким образом, пользователи получат 6,85-дюймовый экран с разрешением 1440x3168, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Elite Gen 5.