Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Часы Casio G-Shock x Bamford GM-5600 с металлическим безелем поступят в продажу во многих странах
Часы GM-5600BWD-1 представлены в черно-синем цвете и обладают размерами 49,6 x 43,2 x 12,9 мм

Широкий релиз Casio G-Shock x Bamford GM-5600BWD-1 подтверждён для европейского рынка. После эксклюзивного запуска в одном из газетных киосков Лондона, эти цифровые часы стали доступны в Великобритании 9 декабря по цене 279 фунтов стерлингов.

В ряде стран ЕС, включая Нидерланды и Германию, Casio G-Shock GM-5600BWD-1 уже можно найти в онлайн-магазинах. Их стоимость составляет 279 евро, а старт продаж намечен на декабрь месяц.

Часы GM-5600BWD-1 выполнены в чёрно-синей цветовой гамме и имеют габариты 49,6 x 43,2 x 12,9 мм. Дизайн модели включает чёрный стальной безель с ионным напылением, корпус из полимерной смолы и такой же ремешок, а также тёмный дисплей. Синие акценты в виде линий вокруг экрана и надписей «5600» и «Bamford» на ремешке добавляют выразительности облику.

Функциональность GM-5600 включает таймер обратного отсчёта, ежечасный сигнал и многофункциональный будильник. Каждый из этих параметров поддерживает световую индикацию. Также в наличии секундомер с точностью до 1/100 секунды и возможностью измерения прошедшего и промежуточного времени. Цифровая модель оснащена белой светодиодной подсветкой для удобного чтения информации в темноте, а пользователи могут выбирать между 12- и 24-часовым форматами отображения времени. Часы водонепроницаемы до 200 метров и обеспечивают пятилетний срок службы батареи.

#casio #g-shock #bamford gm-5600
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
5
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
Астрофизики представили самую реалистичную из когда-либо созданных моделей аккреции чёрных дыр
+
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
3
ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
4
Snapdragon 8 Gen 5 сравнили с Dimensity 9400+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тестах CPU и GPU
1
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
1
В далёкой звёздной системе обнаружена планета-гигант, масса которой в 18 раз превышает массу Юпитера
+
В России предложили расширить льготы для владельцев и производителей электромобилей
+
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
3
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
29
Инвестиции Xiaomi в искусственный интеллект начали приносить прибыль раньше, чем ожидали
+
В Intel могут разрабатывать новую видеокарту мощностью 300 Вт
+
Сверхмассивная черная дыра выбросила вещество в космос со скоростью 60 000 км/с
+
Китайская горячедеформированная сталь от Chery и HBIS превзошла рекорд Xiaomi по прочности
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
2
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
В США призывают сократить расходы на военные операции после ударов по венесуэльским катерам
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1

Популярные статьи

Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
22
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
26
«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
5
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
2
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
1
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
7
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
+

Сейчас обсуждают

Readtext
08:53
В ломарде походу работает полный чайник, по части компов
ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
vl
08:33
Не надо так категорично судить по одному магазину, который и в отличные для Интела годы, показывал продажи амд-шных процессоров в два раза выше, чем интеловских ( в целом по миру , ситуация была ровн...
Доля Intel в выручке в немецком магазине Mindfactory упала ниже 5 % на фоне успеха процессоров AMD
Иван Иванов
08:23
вот ты клоун, так оказывается Российская Газета это печатный орган Госдепа, ахаха, чем дальше в лес тем толще партизаны, ты наверное шутки Зеленскому сочинял, талант не пропьешь
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Иван Иванов
08:21
то есть вы и целей не знаете, как сказал дон Румата: зачем вам подорожная хамье, вы же не грамотные
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Алексей Кузнецов
08:20
Китайцы на своих Су27 и Су30 наши радары поменяли на свои АФАР. Может им помогло?
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
Иван Иванов
08:20
а если бы у бабушки были бы половые органы дедушки?
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
vl
08:04
они не скинули ценник процентов на 25, они его подняли на сопоставимую величину, при падающей доле рынка, вот в чём абсурд.
Доля Intel в выручке в немецком магазине Mindfactory упала ниже 5 % на фоне успеха процессоров AMD
ark-bak
07:46
Поступай так, чтобы максима твоего поведения, стала нормой для других людей@Кант. Такой вот морально-нравственный императив.
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
Сергей Анатолич
06:58
Отсутствие цифры 4 в названии это мелочи, как бы не очередной сраный ремастер готовили бы выпустить.
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
Сергей Анатолич
06:52
Я не удивлюсь если эти 30 "солдат" вообще демобилизуются из армии. На что только люди не идут, чтобы добровольно "миратворцами" на украину не ехать!🤣
В Великобритании планируют разобраться с БМП Ajax, из-за которой 30 солдат попали в госпиталь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter