Широкий релиз Casio G-Shock x Bamford GM-5600BWD-1 подтверждён для европейского рынка. После эксклюзивного запуска в одном из газетных киосков Лондона, эти цифровые часы стали доступны в Великобритании 9 декабря по цене 279 фунтов стерлингов.

В ряде стран ЕС, включая Нидерланды и Германию, Casio G-Shock GM-5600BWD-1 уже можно найти в онлайн-магазинах. Их стоимость составляет 279 евро, а старт продаж намечен на декабрь месяц.

Часы GM-5600BWD-1 выполнены в чёрно-синей цветовой гамме и имеют габариты 49,6 x 43,2 x 12,9 мм. Дизайн модели включает чёрный стальной безель с ионным напылением, корпус из полимерной смолы и такой же ремешок, а также тёмный дисплей. Синие акценты в виде линий вокруг экрана и надписей «5600» и «Bamford» на ремешке добавляют выразительности облику.

Функциональность GM-5600 включает таймер обратного отсчёта, ежечасный сигнал и многофункциональный будильник. Каждый из этих параметров поддерживает световую индикацию. Также в наличии секундомер с точностью до 1/100 секунды и возможностью измерения прошедшего и промежуточного времени. Цифровая модель оснащена белой светодиодной подсветкой для удобного чтения информации в темноте, а пользователи могут выбирать между 12- и 24-часовым форматами отображения времени. Часы водонепроницаемы до 200 метров и обеспечивают пятилетний срок службы батареи.