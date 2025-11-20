Планшет будет оснащён экраном размером 14,2 дюйма, с опцией выбора матового покрытия экрана

25 ноября в КНР пройдет масштабное мероприятие Huawei, где будут представлены смартфоны серии Mate 80, а также складной Mate X7. Однако, список новинок этим не ограничивается. В этот же день компания представит новый планшет – MatePad Edge.

MatePad Edge представляет собой планшет формата «2-в-1», особенностью которого является отсоединяемая клавиатура и операционная система HarmonyOS. Конструкция планшета предусматривает наличие встроенной откидной подставки на задней панели, а также круглого блока камеры с двумя сенсорами. Этот планшет предложит пользователям до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенного хранилища. В продаже планшет появится в конфигурациях с 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ, 24 ГБ/1 ТБ и в топовой версии с 32 ГБ/2 ТБ.

По информации от инсайдера DCS, планшет получит 14,2-дюймовый дисплей с возможностью выбора антибликового покрытия. В качестве «сердца» устройства выступит чипс Kirin 9, а эффективное охлаждение обеспечит встроенный активный кулер. Клавиатура для MatePad Edge получит порт для быстрой зарядки мощностью 65 Вт, ход клавиш 1,8 мм, а также трекпад, чувствительный к силе нажатия. Huawei уже начала продвижение планшета, разместив его в своем фирменном онлайн-магазине Vmall, где уже можно оформить предварительный заказ.