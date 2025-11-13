Колонка WiiM Sound представляется как система, которая предлагает звук высокого качества в формате Hi-Fi

Компания WiiM пополнила свою коллекцию устройств для потоковой передачи звука, представив абсолютно новую интеллектуальную колонку. Новинка, получившая название WiiM Sound, в скором времени появится на прилавках. В ряде регионов чёрный вариант уже предлагается в официальном онлайн-магазине производителя, а в ближайшем будущем станет доступна и белая версия.

WiiM Sound позиционируется как система, обеспечивающая высококачественный Hi-Fi звук, умные возможности подключения и управление мультирумом. Габариты колонки составляют приблизительно 15 x 15 x 20 см, она оснащена 4-дюймовым вуфером и двумя твитерами с совокупной мощностью 100 Вт, а также имеет поддержку аудио высокого разрешения 24 бит/192 кГц. Благодаря функции автоматической настройки акустики в помещении AI RoomFit, компактная WiiM Sound должна создавать эффект объемного звучания.

Управление интеллектуальной колонкой осуществляется через специальное приложение WiiM Home. Данное программное обеспечение также обеспечивает прямой доступ к востребованным потоковым сервисам, таким как Chromecast, Spotify Connect, Qobuz Connect, Tidal Connect, DLNA и Alexa Cast. В плане подключения предусмотрены Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 с LE Audio, Ethernet и 3,5 мм разъем.

На лицевой панели расположен 1,8-дюймовый сенсорный дисплей для управления воспроизведением, регулировки эквалайзера и выбора источника входного сигнала. Производитель также прилагает к устройству пульт WiiM Voice Remote 2 Lite. Помимо стандартных кнопок, пульт поддерживает голосовые команды Push-to-Talk, обрабатываемые Alexa или Google Assistant.