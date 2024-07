В сети появилось изображение Nothing Phone (2a) Plus, демонстрирующее заднюю часть смартфона

Компания Nothing готовит к запуску свое новое устройство Phone (2a) Plus 31 июля и уже сообщила, что смартфон будет работать на чипе Dimensity 7350 Pro. Теперь компания поделилась некоторыми деталями о камерах Phone (2a) Plus.

На данный момент известно, что смартфон получит три камеры с разрешением 50 мегапикселей — одну фронтальную и две основные. Несмотря на отсутствие подробной информации от компании, один из их постов в социальной сети содержит изображение, которое позволяет более подробно рассмотреть дизайн задней панели предстоящего устройства.

С учетом того, что релиз запланирован на завтра, вскоре будут известны все подробности о характеристиках, функциях, ценах и доступности Nothing Phone (2a) Plus.