По оценкам "Лаборатории Касперского", число инцидентов, связанных с кражей данных индивидуальных и корпоративных пользователей, достигло 16 миллионов

Интернет все больше напоминает дикий запад, как сообщает отчет компании по кибербезопасности Kaspersky, который показывает, что количество устройств зараженных вредоносным ПО, предназначенным для кражи личных данных, увеличилось более чем на 600% за последние три года. В 2023 году более 10 миллионов личных и корпоративных устройств были заражены вредоносным ПО, что на 643% больше, чем за предыдущие три года. Злоумышленникам удается украсть учетные данные для входа с каждого зараженного устройства, включая данные для входа в онлайн-банкинг, криптокошельки, аккаунты в социальных сетях и электронную почту.

Отчет также отмечает, что за последние пять лет учетные данные были скомпрометированы на 443,000 веб-сайтах по всему миру. Максимальное количество скомпрометированных учетных данных (326 миллионов записей) было найдено на взломанных сайтах с доменом .com, за ним следуют сайты с доменами .br (29 миллионов записей), .in (8 миллионов записей), .co (6 миллионов записей) и .vn (5.5 миллионов записей).

Пользовательские и парольные данные для финансовых приложений, включая банковские счета, ценные бумаги и кредитные карты, могут быть проданы или обменены в сети. Патрик Тике, вице-президент по безопасности и архитектуре в Keeper Security, подчеркивает, что киберпреступники мотивированы высокой выгодой и постоянно разрабатывают новые возможности, используя современные инструменты, такие как искусственный интеллект.