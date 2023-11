По условиям соглашения, AMD станет технологическим партнером студии и будет обеспечивать поддержку всех будущих выпущенных игр

На сегодняшний день, компания AMD официально объявила о заключении нового партнерства с разработчиком и издателем польской кампанией 11 bit Studios, известными своими играми "This War of Mine" и "Frostpunk". Согласно договоренности, AMD станет технологическим партнером студии, предоставляя поддержку для всех грядущих игр, разрабатываемых и издаваемых 11 bit Studios. Среди этих проектов будут Frostpunk 2, The Alters, The Invincible, The Thaumaturge и Codename Project 8, а также другие неанонсированные игры. Сотрудничество будет охватывать различные устройства, работающие на технологиях AMD, такие как настольные ПК, ноутбуки, карманные компьютеры и консоли.

В заявлении Корпоративного вице-президента AMD по разработке программного обеспечения, Седрика Колломба, было заявлено следующее:

"11 bit Studios - это мировой разработчик с богатой историей создания инновационных игр. Мы рады сотрудничать с ними над следующим поколением игр, которые без сомнения принесут удовольствие пользователям, а также позволят им наслаждаться неповторимым геймингом".

Представитель дирекции по технологиям 11 bit Studios, Шимон Яблоньский, добавил:

"Всегда возникает потребность в развитии игровых технологий, чтобы каждое новое поколение видеоигр предлагало потрясающую графику. Работа над такими техническими аспектами очень сложна для инженеров, и поэтому мы активно сотрудничаем с AMD для решения этой задачи. Наши игры являются уникальными и имеют множество различных аспектов. Совместное сотрудничество с AMD позволяет нам использовать их невероятные технологии, такие как AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), в наших новейших играх, что позволяет нам максимально оптимизировать производительность и реалистичность на процессорах AMD RyzenT и графических процессорах AMD Radeon".

Как уже сообщалось, первой игрой, которая будет выпущена, станет однопользовательская приключенческая игра "The Invincible", разработанная компанией Starward Industries.