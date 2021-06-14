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Совсем недавно вышла последняя игра серии Sniper Ghost Warrior - Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (CI Games). Несмотря на то, что подобного рода игры мне нравятся, отношение к серии были скорее негативное. Общий "набег" в первых трех частях не превысил пары часов. Ну, не зашло…

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Но решил и в этот раз попробовать, пересмотрев несколько обзоров на YouTube…

Сюжет банален и типичен для шутеров: некая страна (на Востоке), плохие дядьки (и тетки). Их надо ликвидировать.

Инструктаж происходит во время загрузки миссии. анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз Попутно уничтожить какие-нибудь объекты: радиовышки, антенны или нефтяные насосы. Берете задание, выслушиваете инструктаж (очень поверхностный) и - вперед, но без песни, по-тихому. Изучению территории стоит уделять пристальное внимание. По сути, конкурент у серии только один – серия игр Sniper Elite (с ней и буду сравнивать по механике), которая сосредоточена на гораздо более далеком времени Второй мировой войны.

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С ней же роднит и режим "сноса башни" у противников. Хотя, сама анимация попроще, а кровь уж очень бутафорская.

Наш персонаж оснащен по последнему слову техники: маскировочный костюм, маска, напичканная электроникой, бинокль, способный помечать противников, ну и гаджеты.



Маска снайпера имеет режим обнаружения... ...и режим тепловизора. реклама



Один из вариантов экипировки. Набор стрелкового оружия такой же, как и в Снайпер Элит: винтовка, пистолет и оружие для массированной стрельбы. Тут можно выбрать и автомат, и дробовик, и пистолет-пулемет.

Но…тенденции, тенденции… появился лук. О нем расскажу чуть позже.

После короткого обучения, которое объясняет принципы стрельбы и обращения с переносной турелью и дроном (а как без него?), нас забрасывают на первое задание, попутно указывая, какую винтовку стоит выбрать. Всего их три класса: легкие, средние и тяжелые. Выбор зависит от дистанции стрельбы.

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И уже на первом задании пошла "веселуха" на самом низком уровне сложности. Умирал я часто, даже очень…Да, моя вина, навыки из Снайпер Элит тут плохо работают. И дело не в том, что другие времена и техника стала более совершенной. Просто логика игры иногда вводит в ступор.

Например, винтовка среднего класса спокойно сносит голову на расстоянии 1300 м (проверено), но когда вас обнаружили и на вас бегут солдаты, то с расстояния примерно метров 50 она не в состоянии уложить солдата при стрельбе в грудь. А вот дробовик укладывает на ура. Что плохо соответствует реальности. Ибо пробить бронежилет с такого расстояния с дробовика (дробью!) практически невозможно. Винтовка же гарантированно сделает сквозное отверстие размером с Небраску. Даже стрельба в ногу не дает эффекта. Пистолеты довольно слабые, кроме одного, который имеет свое собственное название - Harrier, но внешне копия Кольта.

Самый мощный пистолет в игре после апгрейда. Играть с видом от первого лица мне менее удобно, но к такому быстро привыкаешь. А вот привыкнуть к безобразной оптимизации некоторых моментов нельзя. В игре можно залезать на некоторые возвышенности (они хорошо определяются визуально), но только после появления соответствующей надписи. А вот она иногда упорно не хочет появляться. В итоге двигаешься взад-вперед перед подъемом, пока игра не соизволит вам залезть. И точно также работает разминирование. Вы видите мину, аккуратно к ней приближаетесь. Но надписи нет, а мина задорно подпрыгивая, отправляет вас на контрольную точку…Абсолютная недоработка. По итогу, такие места я просто обходил, благо вариантов предостаточно.





Не понравилась и реализация момента вашего обнаружения. Вы отлично слышите переговоры противника, которые, по идее, вам должны помочь сориентироваться. Но нет перевода и толку от прослушки не много. Когда вас обнаруживают, то сбегается свора со всей игры (ну, так кажется) и вам стоит сразу ретироваться. Но часто все пути отхода заблокированы. Поэтому придется пробиваться с боем. Враги особо не думают, сразу закидывают вас гранатами, что практически всегда кончается для вас фатально. Лечение крайне тупое: вы останавливаетесь и начинаете себя перевязывать. Но враги ведь не ждут! Добавляет остроты и тот факт, что шкала здоровья очень плохо считывается. Вы бегаете по кустам, отстреливаетесь. Потом случайно замечаете, что здоровья у вас на 12%...Ни звуковых эффектов, ни покраснения/посерения экрана в такие моменты нет. Привыкаем…

В итоге, после прохождения первой миссии у меня сложилось крайне отрицательное мнение об игре: для статьи еще пройду миссию и удалю нафиг.

Но все поменялось во второй миссии.

Входная точка на второй миссии. Локация огромная, очень запутанная, с кучей путей и возможностей. Ее я проходил два вечера. Пересмотрев свои действия, игра стала доставлять мне удовольствие. Баги и странности никуда не делись, но общее впечатление резко поменялось.

Надо больше думать, очень тщательно осматривать местность, гораздо тщательнее, чем в Снайпере Элит. Враги даже на легком уровне вас не пощадят.

Пройдя практически всю игру, можно сделать кое-какие выводы.

Самый главный касается выбора оружия. Этот момент принципиально отличается от серии Снайпер Элит.

Оружия много, гаджетов тоже хватает, присутствуют и очки прокачки персонажа. Тратить все это надо с умом, не спеша.

Меню навыков. Очки навыков тратить надо с умом. Для статьи я просто читами разблокировал все, что возможно, чтобы проверить "инструменты" в деле. И пришел к таким выводам (которые сугубо индивидуальны).

1. Надо по максимуму прокачать винтовку среднего класса (оптимальный вариант для всех случаев), начинать стоит с покупки прицелов.

Одна из винтовок среднего класса, прокачанная полностью. 2. Наиболее удобным для отстрела набегающих врагов при вашем обнаружении, является дробовик Giovanni MK 12 Auto. У него просто чудовищная убойная сила:

3. Пистолет можно выбрать любой, но лучше с глушителем.

4. Лук. Тут все сложно. С одной стороны, бесшумное оружие с очень большой убойной силой на небольших дистанциях. При прокачке можно и отравленную стрелу выпустить.

С другой стороны - заменяет автомат и тут он не конкурентноспособен. При выборе лука стоит выбирать самые мощные версии пистолетов, чтоб было хоть чем-то быстро отстреливаться.

Использование лука в игре не всегда оправдано. 5. Турель. Не понравилась. Я поставил ее против бегущих солдат. Но ее быстро уничтожили, да и меня попутно гранатой уложили. Ее применение не совсем оправдано высокой ценой, плюс ее прокачка.

6. Дрон. Тоже не понравился. Совсем. Дальность полета очень небольшая из-за емкости батареи. Во многих местах применение ограничено помехами от станций. Да и деревья часто мешают. При "честной" игре, я бы тратить деньги на него не стал: дорого, малоэффективно.

7. Обязательно для снайперской винтовки покупайте специальный магазин, который позволяет вам применять альтернативный вид патронов. Это может быть взрывной, бронебойный, патрон ЭМИ.

Это, конечно, субъективное мнение. Но проблема игры в том, что вы очень поверхностно представляете о том, что вас ждет в предстоящей миссии. Вы делаете свой набор и отправляетесь на задание. И уже там обнаруживаете, что ваш выбор далеко не оптимален. Есть места, где применение дрона практически бесполезно. Но об этом вам не говорили на инструктаже. Думаю, что возможность сменить экипировку на самой локации было бы весьма полезно (формально такая возможность есть,но только при выполнении хотя бы одного контракта).

Немного о физике. Она реализовано не очень хорошо. Стрельба, конечно, более приближена к реальности, чем в Снайпер Элит. Но вот пробивать стены выстрелом тут не получается. Хотя в том же Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier автомат прошибал кирпичную кладку. А тут и фанерная стена становится непреодолимой преградой.

Теперь перейдем к графике.

Игра уже традиционно работает на движке CryEngine. Графика очень неплохая, тем более для небольшой студии.

Вдали маячит крепость, в которую нам предстоит попасть. А вот разница между средними (ниже нет) и очень высокими невелика.

Но и по производительности прирост при уменьшении настроек мал.Вот так игра выглядит на разных настройках:

Средние настройки. Очень высокие настройки. Игра хорошо загружает процессор, но в некоторые моменты идут фризы. Вероятно, связано с подгрузкой. Официально игра поддерживается драйвером 466.63 и новее. Но можно поиграть и на более старом. Конкретно, почти всю первую миссию прошел на 460.89. Разницы по фпс нет.



Система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3700 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

Тестировал в трех миссиях: Серая пустыня, гора Квамар, Малад Вади.

Первый тестовый отрезок.

Второй тестовый отрезок. Третий тестовый отрезок. Драйвер: 466.63. Запись осуществлялась программой MSI Afterburner.



Настройки графики. Результат тестирования:

Игра относительно неплохо оптимизирована. Но могли сделать и получше. Главная проблема – фризы в некоторые моменты. Да и иногда видеокарта заметно "сдает позиции", просаживаясь до 60 кадров. Не совсем понятно, с чем это связано. Может так влияет освещение или реализация запыленности. А вот, что было в последней миссии при взгляде в бинокль: Частота по неизвестной причине упала до 48 - 50 кадров. Больше таких моментов в игре не было. Но визуально игра мне нравится: не Кризис 3, но вполне достойно.

Итоги по игре (субъективные):

Графика: 5-

Оптимизация: 4

ИИ врагов: 3 (слишком зоркие, но часто туповатые)

Сюжет: 3- (не принципиально вообще)

Локации: 5

Оружие: 5-

Гаджеты: 3- (не всегда эффективны, зато дорогие)

Реализация стелса: 5-

Стоит играть или нет? Если поклонник жанра, то стоит. Ведь конкурент только один, да и про совсем другое время.

P.S.: Миссия Малад Вади оказалась последней. Так что в минусы игре можно отнести и ее продолжительность. А я только вошел во вкус...