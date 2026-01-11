Говорят, было время, когда книгу Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (как вариант – «Момент истины») было трудно достать. Может и так. Но в моем детстве такого уже не было. Мне порекомендовал ее отец. Не люблю книги (и фильмы) про войну, но данное произведение прочитал с большим удовольствием. Если коротко: там о работе советской контрразведки СМЕРШ в Белоруссии в конце лета 1944 года. Это ни в коем случае не экшн. Тут показана рутинная, но аналитическая работа контрразведки.

И вот, в 2025 году, режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев сняли фильм по мотивам произведения Богомолова – «Август».

И я его посмотрел. Фильм вызвал бурные чувства. Потом я пересмотрел киноадаптацию 2001 года – «В августе 44-го». Потом почитал рецензии на новый фильм. И отзывы на рецензии. И все же решил написать данную статью

Но сначала, я укажу актеров, которые исполнили главные роли в фильме. Это очень важно, уж поверьте. Итак, капитана Павла Алехина, главного в оперативно-розыскной группе Управления контрразведки, сыграл Сергей Безруков.

Его «правая рука», старший лейтенант Таманцев – Никита Кологривый.

И новичок, прикомандированный к группе в последний момент (с самого начала фильма), лейтенант Андрей Блинов – Павел Табаков.

Есть и другие известные актеры, тот же Роман Мадянов, но у них уже второстепенные роли.

История строится на том, что в районе города Лиды (Белорусская ССР), в Шиловичском лесу, орудует хорошо подготовленная диверсионная группа противника, которая регулярно выходит в эфир. И группе Алехина нужно в кратчайшие сроки этих диверсантов выявить.

Если оценивать «скелет» фильма, то он действительно базируется на основе произведения «В августе сорок четвертого». Но вот наполнение… Описывать сюжет и спойлерить я не буду. Но тут у человека после просмотра может быть две противоположных реакции. И это полностью зависит от того, читал ли данный зритель книгу. Я читал. И поэтому фильм вызвал у меня отрицательные эмоции. Претензии я разделю на два сорта. Это сам сценарий и подбор актеров на главные роли.

Начнем со сценария. От сюжета и идей книги тут почти ничего и не осталось. Все «перелопатили» в угоду того самого экшена, которого быть не должно! Я не зря в самом начале упомянул, что в книге описывается аналитическая работа контрразведки. Вокруг этого все и строится. Там много деталей, много документов. Много рассуждений героев. В фильме этого почти нет. Зато есть такие моменты, которые вообще тут лишние. Например, «видения» Таманцева. Или «поисковая система» Алехина. Выглядит это крайне нелепо. И абсолютно отсутствует дух самой «черновой работы» СМЕРШа. Раз – и нашел место, откуда диверсанты выходили в эфир. Два – и в почти дремучем лесу найден самолет с парашютистом.

Экстрасенсорика? Вот так, по щелчку пальца, наши персонажи находят зацепки. Но сама работа в фильме не ощущается. Зато с горкой навалили того, чего тут быть не должно. Особенно, в конце фильма, когда началась настоящая наступательная операция немцев, которые прятались в лесу! И сами контрразведчики также тут принимают участие.

Вам не хватило того, что описывалось в книге? Или сделали для того, чтобы школота оценила? Это было совершенно лишним. Условно шпионский детективный сюжет попытались превратить в боевик… Мне такое непонятно. Я всегда за такие «проделки» ругал Голливуд, когда искажали сюжет оригинала. И тут то же самое.

Да, адаптация книги «буква в букву» в фильм в принципе невозможна. Но даже фильм 2001 года куда лучше получился! Он ближе к оригиналу, хотя и там хватает «косяков».

Вторая претензия – подбор актеров. Если Безруков еще более-менее отыграл своего персонажа вменяемо, то вот Кологривый… Я не смотрел тот самый сериал, но о персонаже Кологривого в курсе. И, похоже, он частично перенес черты «четкого пацанчика» на Таманцева. И это просто ужасно. Да, Таманцев часто отступал от правил и приказов. Но он был профессионалом! Тут же только и ждешь распальцовки от Кологривого. В сцене на вокзале, где огромное количество военных, он ведет себя вызывающе, да еще в полный голос рассказывает «новобранцу» Блинову, как надо работать.

Такое поведение вызовет внимание военного патруля. А ведь работникам СМЕРШа не надо привлекать к себе интерес… Надо работать тихо, незаметно.

Персонаж Блинова также вышел странным. Да, он вообще не имеет опыта оперативно-розыскной работы. Но шарахаться от трупа в лесу…

Он же военный! На дворе 1944 год и мертвых лейтенант Блинов должен был видеть предостаточно. К чему сделали такую реакцию?

В общем, фильм получился очень слабым. Но это поймут лишь те, кто читал книгу. Остальные может и останутся данным произведением довольны.