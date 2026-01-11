Сайт Конференция
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме

Попыток экранизации книги Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» было несколько. Но вряд ли их можно называть удачными...
Говорят, было время, когда книгу Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (как вариант – «Момент истины») было трудно достать. Может и так. Но в моем детстве такого уже не было. Мне порекомендовал ее отец. Не люблю книги (и фильмы) про войну, но данное произведение прочитал с большим удовольствием. Если коротко: там о работе советской контрразведки СМЕРШ в Белоруссии в конце лета 1944 года. Это ни в коем случае не экшн. Тут показана рутинная, но аналитическая работа контрразведки.

И вот, в 2025 году, режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев сняли фильм по мотивам произведения Богомолова – «Август».

И я его посмотрел. Фильм вызвал бурные чувства. Потом я пересмотрел киноадаптацию 2001 года – «В августе 44-го». Потом почитал рецензии на новый фильм. И отзывы на рецензии. И все же решил написать данную статью

Но сначала, я укажу актеров, которые исполнили главные роли в фильме. Это очень важно, уж поверьте. Итак, капитана Павла Алехина, главного в оперативно-розыскной группе Управления контрразведки, сыграл Сергей Безруков. 

Его «правая рука», старший лейтенант Таманцев – Никита Кологривый.

 И новичок, прикомандированный к группе в последний момент (с самого начала фильма), лейтенант Андрей Блинов – Павел Табаков. 

Есть и другие известные актеры, тот же Роман Мадянов, но у них уже второстепенные роли.

История строится на том, что в районе города Лиды (Белорусская ССР), в Шиловичском лесу, орудует хорошо подготовленная диверсионная группа противника, которая регулярно выходит в эфир. И группе Алехина нужно в кратчайшие сроки этих диверсантов выявить.

Если оценивать «скелет» фильма, то он действительно базируется на основе произведения «В августе сорок четвертого». Но вот наполнение… Описывать сюжет и спойлерить я не буду. Но тут у человека после просмотра может быть две противоположных реакции. И это полностью зависит от того, читал ли данный зритель книгу. Я читал. И поэтому фильм вызвал у меня отрицательные эмоции. Претензии я разделю на два сорта. Это сам сценарий и подбор актеров на главные роли.

Начнем со сценария. От сюжета и идей книги тут почти ничего и не осталось. Все «перелопатили» в угоду того самого экшена, которого быть не должно! Я не зря в самом начале упомянул, что в книге описывается аналитическая работа контрразведки. Вокруг этого все и строится. Там много деталей, много документов. Много рассуждений героев. В фильме этого почти нет. Зато есть такие моменты, которые вообще тут лишние. Например, «видения» Таманцева. Или «поисковая система» Алехина. Выглядит это крайне нелепо. И абсолютно отсутствует дух самой «черновой работы» СМЕРШа. Раз – и нашел место, откуда диверсанты выходили в эфир. Два – и в почти дремучем лесу найден самолет с парашютистом. 

Экстрасенсорика? Вот так, по щелчку пальца, наши персонажи находят зацепки. Но сама работа в фильме не ощущается. Зато с горкой навалили того, чего тут быть не должно. Особенно, в конце фильма, когда началась настоящая наступательная операция немцев, которые прятались в лесу! И сами контрразведчики также тут принимают участие. 

Вам не хватило того, что описывалось в книге? Или сделали для того, чтобы школота оценила? Это было совершенно лишним. Условно шпионский детективный сюжет попытались превратить в боевик… Мне такое непонятно. Я всегда за такие «проделки» ругал Голливуд, когда искажали сюжет оригинала. И тут то же самое.

Да, адаптация книги «буква в букву» в фильм в принципе невозможна. Но даже фильм 2001 года куда лучше получился! Он ближе к оригиналу, хотя и там хватает «косяков».

Вторая претензия – подбор актеров. Если Безруков еще более-менее отыграл своего персонажа вменяемо, то вот Кологривый… Я не смотрел тот самый сериал, но о персонаже Кологривого в курсе. И, похоже, он частично перенес черты «четкого пацанчика» на Таманцева. И это просто ужасно. Да, Таманцев часто отступал от правил и приказов. Но он был профессионалом! Тут же только и ждешь распальцовки от Кологривого. В сцене на вокзале, где огромное количество военных, он ведет себя вызывающе, да еще в полный голос рассказывает «новобранцу» Блинову, как надо работать. 

Такое поведение вызовет внимание военного патруля. А ведь работникам СМЕРШа не надо привлекать к себе интерес… Надо работать тихо, незаметно.

Персонаж Блинова также вышел странным. Да, он вообще не имеет опыта оперативно-розыскной работы. Но шарахаться от трупа в лесу… 

Он же военный! На дворе 1944 год и мертвых лейтенант Блинов должен был видеть предостаточно. К чему сделали такую реакцию?

В общем, фильм получился очень слабым. Но это поймут лишь те, кто читал книгу. Остальные может и останутся данным произведением довольны.

август в августе сорок четвертого момент истины
