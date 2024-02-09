Режим "Гонка вооружений" снова в строю.

Выход крупного обновления для культового шутера Counter-Strike 2 ознаменовал возвращение в игру популярного режима "Гонка вооружений". Этот режим, полюбившийся миллионам геймеров еще в первой части CS и CS:GO, подразумевает динамичный геймплей с быстрой сменой оружия.

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Источник изображения: @Valve

В "Гонке вооружений" игроки начинают с пистолетов, а затем получают новое оружие за каждого убитого противника. Победителем становится тот, кто первым доберется до золотого ножа и успеет им кого-то устранить. Пока режим доступен всего на двух картах, но со временем их станет больше.Кроме того, разработчики добавили в CS2 модифицированный электрошокер Zeus x27 с бесконечным зарядом. Это позволит игрокам чаще применять это нетипичное для шутеров оружие. Также появились новые фоны, наклейки, кейсы и другие косметические элементы.Обновление исправляет ряд технических недочетов оригинальной CS2, что должно повысить комфорт игроков. В частности, добавлена кнопка "Вернуть всё" в меню покупок и улучшена анимация дымовых гранат.Напомним, что CS2 вышла в сентябре, фактически заменив собой культовую CS:GO на новом движке. Переход не обошелся без проблем, но Valve оперативно реагирует на отзывы сообщества. Так, недавно была значительно улучшена хитбокс-система после жалоб игроков.Можно констатировать, что несмотря на некоторую настороженность геймеров, CS2 уверенно набирает популярность и обзаводится новым интересным контентом. Ключевым моментом станет добавление турнирной системы и возможности создавать собственные сервера - это позволит CS2 в полной мере реализовать киберспортивный потенциал.



