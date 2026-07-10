ChatGPT Work является прямым ответом Claude Cowork от Anthropic.

Американская технологическая компания OpenAI представила нового агента искусственного интеллекта (ИИ), призванного помочь офисным работникам получить доступ к возможностям инструментов программирования без очень высоких финансовых затрат. Об этом сообщает Reuters.

Фото: VCG

Согласно информации компании, агент под названием ChatGPT Work объединяет популярный чат-бот OpenAI с инструментом для программирования Codex. Инструмент предназначен для создания документов, презентаций и веб-сайтов. Сервис работает на базе самой передовой модели ИИ OpenAI, GPT-5.6, которая была представлена одновременно с новым агентом. Запуск новой модели ранее был отложен по просьбе властей Соединённых Штатов из-за опасений по поводу национальной безопасности.

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Запуск ChatGPT Work является прямым ответом Claude Cowork от Anthropic, агенту, запущенному компанией в январе и способному планировать и выполнять многоэтапные задачи в автономном режиме. Проект отражает усиление конкуренции между разработчиками за разработку и продажу инструментов ИИ для профессионального применения, поскольку технологические компании стремятся извлечь выгоду из растущего спроса на автономных агентов, способных выполнять сложные задачи с минимальным участием человека. Обе компании – Anthropic и OpenAI, готовятся к возможному скорому первому публичному размещению акций на бирже, поэтому ведут борьбу за корпоративных клиентов, сотрудничество с которыми приносит больше прибыли, чем продажа продуктов розничным потребителям.

И ChatGPT Work, и Claude Cowork предназначены для пользователей, не имеющих навыков программирования, но желающих использовать возможности инструментов для программирования на основе ИИ. Последние зачастую превосходят стандартные чат-боты, но требуют специальных знаний.

OpenAI подчеркивает, что её новые продукты будут дешевле и доступнее, чем продукция конкурентов. Компания выпустила три разных варианта своей модели GPT-5.6.

Тай Гери, менеджер по продуктам ChatGPT Work охарактеризовал модель 5.6 как конкурентоспособную по сравнению с моделями, которые намного дороже, при этом работает вдвое быстрее и намного дешевле.