crazycat21
NVIDIA представила новый чип RTX Spark Superchip для ПК под управлением Windows
Компания решила нарушить монополию Intel и AMD в этом сегменте рынка.
Американская корпорация NVIDIA выводит на рынок очередную свою разработку – новый передовой чип для персональных компьютеров. Продукт должен ослабить монополию компании Intel и позволить модернизировать потребительские компьютеры в соответствии с требованиями эпохи бурного развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор NVIDIA представляет новый чип RTX Spark в Тайбэе. Фото: Lam Yik Fei/Bloomberg

Как заявил генеральный директор корпорации Дженсен Хуанг в ходе своего выступления на выставке Computex, проходящей в Тайбэе, новый процессор RTX Spark Superchip будет доступен в ноутбуках и десктопах от ведущих производителей, в том числе Dell и Lenovo, уже осенью этого года. Новый продукт представляет собой сочетание микропроцессора и графического процессора (разработан при участии компании MediaTek из Тайваня). Чип предназначен для устройств, работающих под управлением ОС Windows for Arm от Microsoft.

Как отмечает Bloomberg, корпорация NVIDIA, которая является безусловным мировым лидером в поставках оборудования для ЦОД, предприняла вторую попытку завоевать рынок процессоров для ПК. Первая, закончившаяся неудачей, была предпринята более десятилетия назад. На этот раз компания пытается выйти на рынок микропроцессоров для ПК с позиции силы, что вполне логично, поскольку она может выделить на достижение поставленной цели больше ресурсов, чем любой из ныне существующих или потенциальных конкурентов, таких как Qualcomm со своей линейкой продуктов Snapdragon. Для NVIDIA выход на рынок микропроцессоров для персональных устройств также способствует сохранению её ведущей роли в разработке и использовании ИИ.

Согласно заявлению компании, первые ноутбуки, созданные на базе RTX Spark, относятся к премиальному ценовому сегменту и должны устранить недостатки, имеющиеся у продукции конкурентов. Эффективность чипа означает, что производители ПК смогут предлагать своим потребителям очень производительные устройства при сохранении их небольших толщины и массы. Компания также заявила, что новые версии технологии позволят расширить ценовой диапазон доступных устройств.

Чип RTX Superchip включает в себя центральный процессор с 20 вычислительными ядрами и графический процессор поколения Blackwell с 6144 ядрами. При этом СPU и GPU используют общую встроенную память, что позволяет им лучше работать с крупными моделями ИИ и высокопроизводительными играми. Для связи между элементами используется интерфейс NVLink от NVIDIA. Выпуском чипов займется компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая использует в производстве 3N-технологию.

Таким образом, самая дорогая компания в мире бросает вызов монополии Intel и AMD на рынке микропроцессоров для ПК. Может себе позволить. За первый квартал этого года продажи NVIDIA примерно равны годовым показателям Intel и AMD. С выходом на рынок нового продукта, объёмы продаж, вероятно, возрастут ещё больше.

#amd #nvidia #новости #intel #процессоры #искусственный интеллект #ноутбуки #чипы #компьютеры #rtx spark superchip
Источник: bloomberg.com
