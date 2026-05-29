Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась на стартовой площадке во время испытаний
Эта ракета имеет важное значение в лунной программе США.
реклама

Тяжёлая двухступенчатая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась на стартовой площадке космодрома во Флориде в ходе проведения испытаний при подготовке к очередному запуску. Об этом сообщает Bloomberg.

Скриншот видео Bloomberg

Агентство отмечает, что инцидент стал ударом для космической компании Джеффа Безоса, стремящейся бросить вызов SpaceX, занимающей доминирующие позиции.

реклама

Компания Blue Origin готовила свою ракету к четвёртому по счёту запуску. Согласно планам, ракета должна была вывести на орбиту партию спутников связи для космической группировки Amazon Leo, конкурирующей со Starlink компании SpaceX. Согласно информации Amazon, на момент инцидента полезная нагрузка на ракете отсутствовала. 

В своём сообщении в социальной сети Blue Origin заявила, что в ходе испытаний её ракета столкнулась с «аномалией». По информации компании, весь задействованный персонал находится в безопасности.

Программа ракеты-носителя New Glenn, имеющей ключевое значение для планов Blue Origin по освоению космоса, отстает от графика на несколько лет, а периоды ожидания между стартами оказались дольше, чем планировалось. Последний инцидент стал очередным ударом по её репутации надежной альтернативы ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Скриншот видео NASASpaceflight

Ракета от Blue Origin должна сыграть ключевую роль в программе NASA «Артемида» (Artemis), целью которой является возвращение людей на Луну. Недавно американское Космическое агентство заключило с компанией выгодный контракт по доставке луноходов на поверхность естественного спутника Земли.

Директор NASA Джаред Айзекман уже заявил, что агентство будет сотрудничать со своими партнёрами для проведения тщательного расследования инцидента. NASA предоставит любую информацию о последствиях для лунной программы по мере её поступления.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое выдаёт разрешения на коммерческие запуски ракет, заявило, что ему известно об инциденте, и что он никак не повлиял на движение воздушных судов. Также там отметили, что испытание не входит в сферу компетенций агентства.

В апреле этого года Blue Origin провела третий по счёту испытательный запуск New Glenn. Ракета успешно стартовала, а нижняя ступень (многоразовый ускоритель) успешно вернулась на специальную баржу спустя несколько минут после старта. Однако из-за проблем с двигательной установкой ракета не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи компании AST SpaceMobile. В результате спутник сгорел в атмосфере.

Недавно Федеральное управление гражданской авиации  недавно одобрило отчёт компании Blue Origin, в котором анализировалась проблема, возникшая во время третьего запуска. Тогда компания заявила, что были приняты необходимые корректирующие меры.

#новости #сша #космос #spacex #nasa #starlink #blue origin #new glenn #amazon leo
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
Forbes: модель «один человек - одна работа» постепенно уходит в прошлое

Популярные статьи

Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter