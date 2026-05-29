Эта ракета имеет важное значение в лунной программе США.

Тяжёлая двухступенчатая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась на стартовой площадке космодрома во Флориде в ходе проведения испытаний при подготовке к очередному запуску. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что инцидент стал ударом для космической компании Джеффа Безоса, стремящейся бросить вызов SpaceX, занимающей доминирующие позиции.

Компания Blue Origin готовила свою ракету к четвёртому по счёту запуску. Согласно планам, ракета должна была вывести на орбиту партию спутников связи для космической группировки Amazon Leo, конкурирующей со Starlink компании SpaceX. Согласно информации Amazon, на момент инцидента полезная нагрузка на ракете отсутствовала.

В своём сообщении в социальной сети Blue Origin заявила, что в ходе испытаний её ракета столкнулась с «аномалией». По информации компании, весь задействованный персонал находится в безопасности.

Программа ракеты-носителя New Glenn, имеющей ключевое значение для планов Blue Origin по освоению космоса, отстает от графика на несколько лет, а периоды ожидания между стартами оказались дольше, чем планировалось. Последний инцидент стал очередным ударом по её репутации надежной альтернативы ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Ракета от Blue Origin должна сыграть ключевую роль в программе NASA «Артемида» (Artemis), целью которой является возвращение людей на Луну. Недавно американское Космическое агентство заключило с компанией выгодный контракт по доставке луноходов на поверхность естественного спутника Земли.

Директор NASA Джаред Айзекман уже заявил, что агентство будет сотрудничать со своими партнёрами для проведения тщательного расследования инцидента. NASA предоставит любую информацию о последствиях для лунной программы по мере её поступления.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое выдаёт разрешения на коммерческие запуски ракет, заявило, что ему известно об инциденте, и что он никак не повлиял на движение воздушных судов. Также там отметили, что испытание не входит в сферу компетенций агентства.

В апреле этого года Blue Origin провела третий по счёту испытательный запуск New Glenn. Ракета успешно стартовала, а нижняя ступень (многоразовый ускоритель) успешно вернулась на специальную баржу спустя несколько минут после старта. Однако из-за проблем с двигательной установкой ракета не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи компании AST SpaceMobile. В результате спутник сгорел в атмосфере.

Недавно Федеральное управление гражданской авиации недавно одобрило отчёт компании Blue Origin, в котором анализировалась проблема, возникшая во время третьего запуска. Тогда компания заявила, что были приняты необходимые корректирующие меры.