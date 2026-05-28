Для испытаний было задействовано 25 комплектов газогенераторов, которые использовались в 75 различных сборках двигателей.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) провела испытания авиационного двигателя для пассажирского самолёта «Суперджет» в соответствии с требованиями самого строго российского сертификационного базиса. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

В сертификационном базисе авиационного двигателя содержаться требования к летной годности и охране окружающей среды. Он также служит основой для подтверждения соответствия силовой установки установленным нормам и получения сертификата типа. Кроме того, в него включены как конструкторская документация и сложные техрасчёты, так и результаты стендовых и лётных испытаний.

Отмечено, что сертификация двигателя ПД-8 основана на современных нормах лётной годности. По сравнению с прошлыми версиями, в них включены дополнительные требования, среди них стойкость силовой установки к воздействию кристаллического льда и молниестойкость. Соответствие дополнительным требованиям необходимо для подтверждения безопасной работы двигателя при возникновении нештатных ситуаций.

Как отметил Илья Конюхов, генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов, отечественные авиационные стандарты предъявляют очень высокие требования к сертификационным испытаниям. Нормы прочности принятые в стране, требуют более консервативного подхода к проведению испытаний. Учитываются в основном результаты натурных испытаний по подтверждению ресурса и проверке устойчивости к внешним воздействиям. А результаты компьютерного моделирования, которые не могут заменить стендовые проверки, являются дополнением к доказательной базе. Глава «ОДК-Сатурн» также отметил, что для проведения испытаний было изготовлено 25 комплектов газогенератора, которые использовались в различных сборках двигателей. Все испытания были проведены в достаточно сжатые сроки. В настоящее время ожидается получение сертификата типа.

Ростех отмечает, что из-за широкого количества критериев российского авиационного базиса в испытаниях использовались 78 различных сборок двигателя ПД-8. Такое количество в два раза превышает принятое в общемировой практике. После каждого этапа испытаний силовая установка разбиралась для проведения дефектации, затем собиралась снова и отправлялась для прохождения дальнейших проверок.

Ранее на «Суперджетах» устанавливались двигатели SaM146, которые выпускались совместным российско-французским предприятием. Производством самой сложной части двигателя – газогенератора, занималась французская сторона. Новый ПД-8 является полностью российской разработкой и газогенератор в нём отечественный.