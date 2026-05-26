Европа борется с монополией американского технологического гиганта

Европейский союз планирует оштрафовать американскую компанию Google (входит в корпорацию Alphabet) на сумму в несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. Последняя, в свою очередь, ссылается собственные источники в Еврокомиссии (ЕК).

Фото: Getty Images

Решение о наложении штрафа пока не принято, но ожидается, что вердикт ЕК будет объявлен до начала летних каникул [в данном случае, вероятно, подразумеваются каникулы исполнительного органа ЕС, прим.] Согласно информации газеты Handelsblatt, это будет самый крупный штраф, который ЕС когда-либо налагал за нарушение Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Закон действует с 2024 года. Данный нормативный акт направлен на ограничение монополии крупных технологических компаний в Европе.

реклама

Расследование в отношении Google было начато в марте 2025 года. Его причиной послужили опасения, что американская компания в результатах поиска отдаёт приоритет своим сервисам. Расследование направлено на то, чтобы самая популярная в мире поисковая система соответствовала нормативным актам государств ЕС. Со слов Томаса Ренье, пресс-секретаря ЕК, исполнительный орган блока меньше заинтересован в наложении штрафов, а большей степени – в соблюдении установленных требований. При этом он подчеркнул достаточно серьёзные намерения ЕК. Он ясно дал понять, что даже несмотря на переговоры о будущих решениях, Еврокомиссия в кратчайшие сроки перейдёт к следующим шагам.

В свою очередь, компания Google подвергла критике влияние правил Евросоюза на свою поисковую систему и заявила о стремлении к урегулированию этого вопроса. Со слов представителя компании, изменения, которые уже были внесены в соответствии с соглашением о регулировании рынка представляют собой самое большое «ухудшение качества продукта» за всю историю его существования. В результате для европейцев был создан второсортный продукт в угоду нескольким заинтересованным лицам. Как сообщается, ранее ЕК выпустила заявление о том, что предоставила Google немного больше времени для снятия опасений после того, как предыдущее предложение компании не оправдало ожиданий.