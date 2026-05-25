В Китае думают о собственной энергетической безопасности. А угля у страны достаточно.

Китайские компании ускоряют темпы разработки проектов новых угольных электростанций, несмотря на то, что власти страны принимают меры по сдерживанию экономического роста после стремительного расширения в течение последних лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Тепловая электростанция электростанции Цзянъю в провинции Сычуань, Китай. Фото: Liu Zhongjun / China News Service via Getty Images

Согласно данным американской неправительственной организации Global Energy Monitor (GEM), осуществляющей анализ мировой энергетической отрасли, в первом квартале этого года китайские компании запросили разрешение на строительство тепловых электростанций суммарной производственной мощностью 51 гигаватт. Эта цифра уже опережает рекордные темпы, установленные в 2025 году. Тогда были поданы заявки на строительство станций мощностью 162 гигаватта.

Как отмечает Bloomberg, строительство тепловых электростанций в Китае переживает бум после череды перебоев с электроснабжением в 2021 и 2022 годах, поскольку власти КНР подчёркивают роль угля как надёжного резервного источника энергии для возобновляемых источников, работающих с перебоями. Однако неясно, как долго правительство позволит такой безудержный рост. Официальный Пекин уже заявил, что использование угля достигнет пика до 2030 года, а в апреле министерство окружающей среды заявило о планах «рационального контроля» над мощностями угольных электростанций. По данным GEM, из новых заявок, поданных в первом квартале этого года, были одобрены новые мощности всего на 3 гигаватта.

Внутренние запасы угля для электростанций в Китае зависят от опасной горнодобывающей промышленности, которая вновь оказалась в центре внимания после недавней аварии на шахте.

Строительство новых угольных электростанций в Китае происходит даже на фоне резкого роста использования чистой энергии, снижающего потребность в ископаемом топливе. В прошлом году выработка электроэнергии на тепловых электростанциях впервые за десятилетие сократилась, хотя на сегодняшний день показатели восстановились. Коэффициент использования угольных электростанций снизился с 56% до 52% в 2025 году, и нынешний пакет предложений рискует усилить эту тенденцию, замораживая капитал, который мог бы быть более эффективно использован в других областях энергетики.

Как заявила Кристин Шире, аналитик из GEM, на сегодняшний день обсуждения в КНР зачастую сводятся не столько к вопросу о том, смогут ли возобновляемые источники энергии развиваться достаточно быстро, сколько к тому, готовы ли политики допустить уменьшение роли угля по мере наращивания масштабов использования чистой энергии.

Согласно данным GEM, новые заявки на строительство угольных электростанций подавались равномерно в течение всего квартала. Это свидетельствует об отсутствии резкой реакции на глобальный энергетический шок, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке.

По мнению Кристин Шире, последний энергетический кризис может укрепить аргументы в пользу продолжения развития угольной промышленности. При этом она считает, что это развитие происходило бы в любом случае.