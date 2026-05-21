Европа стремится создать независимую систему доставки полезной нагрузки в космос следующего поколения.

Немецкая технологическая корпорация OHB из Бремена присоединилась к проекту космического самолета VORTEX, разрабатываемому французской аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Об этом сообщает Space24. Как пишет издание, согласно имеющейся информации, две компании будут сотрудничать при разработке космического самолёта в варианте VORTEX-S, который будет предложен Европейскому космическому агентству (ESA) в качестве суверенной системы космического транспорта следующего поколения.

Визуализация космического самолёта VORTEX. Изображение: Dassault Aviation

Проект предусматривает разработку многоразового летательного аппарата, способного доставлять полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту, выполнять автономные космические миссии и перевозить космонавтов. Официальная презентация программы VORTEX (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d'Exploration) состоялась на Парижском авиасалоне в прошлом году.

Согласно подписанному соглашению, французская компания Dassault Aviation выступит в качестве главного интегратора программы и будет отвечать за разработку самого космического самолёта, а немецкая OHB – за разработку сервисного модуля для версии VORTEX-S. По данным профильного ресурса European Spaceflight, инициатива также открыта для участия других европейских организаций из космической и оборонной отраслей, что могло бы расширить консорциум, осуществляющий реализацию программы VORTEX.

Первый этап программы предусматривает разработку демонстратора технологий VORTEX-D. Он будет осуществляться при поддержке министерства обороны Франции. Согласно опубликованной информации, запуск демонстратора запланирован на 2027 год. И французская сторона, и отраслевые СМИ указывают, что платформа будет доставлена на орбиту ракетой-носителем Electron компании Rocket Lab , которая способна доставить на околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 300 килограммов.

Общая стоимость демонстрационного образца оценивается в настоящий момент оценивается примерно в 70 миллионов евро. Более половины суммы предоставит компания Dassault Aviation, а оставшиеся средства поступят от министерства обороны Франции. Следующий этап предусматривает создание более крупного и совершенного варианта космического самолёта VORTEX-S. Он уже будет разработан в сотрудничестве с OHB. Dassault Aviation подготовила специальный план развития программы VORTEX. Он состоит из четырёх этапов:

Этап 1: VORTEX-D – демонстрационный образец в масштабе 1:3;

Этап 2: VORTEX-S – интеллектуальная автономная летающая платформа в масштабе 2:3;

Этап 3: VORTEX-C – полноразмерный грузовой космический самолет;

Этап 4: VORTEX-M – полноразмерный транспортный самолёт для перевозки космонавтов.

Отмечено, что программа VORTEX является частью более широких усилий Европейского космического агентства (ESA) по созданию собственных возможностей для орбитальных перевозок. С 2023 года агентство занимается реализацией инициативы LEO Cargo Return Service, цель которой – создание независимой европейской системы доставки полезной нагрузки в космос и возврата космических аппаратов обратно на Землю.

На первом этапе программы контракты получили компании The Exploration Company и Thales Alenia Space. В настоящее время ESA осуществляет подготовку следующего этапа проекта, на котором к участию будут допущены новые компании. Агентство стремится до конца десятилетия запустить демонстрационные орбитальные миссии, как к Международной космической станции (МКС), так и к будущим коммерческим орбитальным станциям.