В новом докладе ВОЗ говорится, что мир может столкнуться с распространением инфекции, сопоставимым и даже более широким, чем при коронавирусе и Эболе.

Мир снова оказался в ситуации, когда новая вспышка крайне опасной инфекции может быстро выйти за пределы одной страны. В ВОЗ считают, что риск связан не только с самими вирусами, но и с международной мобильностью, изменениями среды и падением доверия к государственным институтам.

Изображение - ChatGPT

ВОЗ заявляет о риске новой глобальной пандемии, которая по масштабу может превзойти вспышки коронавируса и лихорадки Эбола. В докладе отмечается, что инфекционные болезни в последние годы возникают чаще и сильнее отражаются на системе здравоохранения, экономике и социальной устойчивости.

Авторы документа считают, что мир после COVID-19 и эпидемий Эболы не стал безопаснее. Они говорят, что доступ к диагностике, вакцинам и лекарствам по ряду направлений ухудшился.

Отдельно в докладе называют несколько факторов, которые усиливают угрозу. Среди них международная мобильность, экологические изменения и снижение доверия населения к государственным институтам.

В тексте также упоминается новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго в середине мая. Власти этой страны сообщили о более чем 130 погибших, а в ВОЗ выразили обеспокоенность темпами и масштабом распространения болезни.