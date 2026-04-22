crazycat21
Китайская компания CATL представила аккумулятор для электромобиля с быстрой шестиминутной зарядкой
А зарядка от 10% до 35% осуществляется всего за минуту

Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) , которая является крупнейшим в мире производителем аккумуляторных батарей для электромобилей, в преддверии Пекинского автосалона представила новую технологию быстрой зарядки, стремясь опередить BYD и других конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg. Компания, базирующаяся в городе Нинде на востоке Китая, представила представила свою новейшую литий-железо-фосфатную батарею «Шэньсин», которая заряжается с 10% до 98% всего за шесть минут. Таким образом, скорость зарядки нового аккумулятора приблизилась к скорости заправки топливом бака обычного автомобиля.

Макет автомобильной батареи CATL нового поколения на пресс-конференции в Пекине. Фото: Bloomberg

Новейшая литий-железо-фосфатная батарея разработки CATL способна заряжаться с 10% до 35% всего за одну минуту. Однако, как заявляет компания, эти временные рамки предполагают умеренные температуры окружающей среды. Тем не менее, и это существенный прорыв в технологиях, поскольку в марте этого года компания BYD, один из ведущих китайских производителей электромобилей, пообещала, что время зарядки её новой батареи составит девять минут.

Как отмечает Bloomberg, производитель аккумуляторов упомянул и другие свои новые разработки. Среди них никель-кобальт-марганцевый аккумулятор, обеспечивающий запас хода в 1000 километров на одной зарядке, а также еще более амбициозный аккумулятор на основе конденсированных сред, который обеспечивает максимальный запас хода в 1500 километров для автомобиля класса седан. По мнению агентства, возможность преодолевать большие расстояния на одной зарядке может стимулировать ускоренное внедрение электромобилей. Особенно в тех районах, где инфраструктура для зарядки транспорта недостаточно или плохо развита.

Ву Кай, главный научный сотрудник CATL заявил, что «многохимический» подход компании к разработке батарей призван обеспечить индивидуальное решение для каждого сегмента рынка – от бюджетных городских автомобилей до сверхроскошных круизеров и грузового транспорта.  Кроме того, как ожидается, диверсификация химического состава поможет CATL застраховаться от резких колебаний цен на сырье, которое используется при производстве аккумуляторных батарей.

#новости #китай #технологии #автомобили #электромобили #транспорт #аккумуляторы #byd #catl
Источник: bloomberg.com
