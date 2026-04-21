crazycat21
Импортозамещенный вертолёт Ми-171А3 проверили экстремальным холодом в Якутии
В ходе проведённых испытаний все системы вертолёта продемонстрировали уверенную работу

Холдинг «Вертолёты России», входящий в государственную корпорацию Ростех, завершил дополнительные испытания вертолёта Ми-171A3 в условиях экстремально низких температур, доходящих до -50°С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в своём телеграм-канале.

Скриншот видео Ростеха

Ми-171А3 – это гражданский многоцелевой вертолёт, разработанный для полётов над морем, перевозки пассажиров и грузов. Кроме того, машина также предназначена для выполнения поисково-спасательных операций.

Согласно информации Ростеха, полёты проводились на аэродроме Якутск и площадке «Хомустах». В ходе дополнительных испытаний все системы вертолёта продемонстрировали стабильную работу. Машина подтвердила возможность взлёта и посадки на буровые платформы при экстремально низких температурах.

Особо отмечено, что эксплуатанты будут ставить перед Ми-171А3 серьёзные задачи, именно поэтому надёжность вертолёта должна быть безусловной при любых климатических условиях. В ходе испытаний было проведено 66 полётов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных якутских морозов. Наземная гонка (газовка) – это испытание двигателей и несущей системы для их проверки перед полётом.

Поскольку Ми-171А3 в первую очередь предназначен для полётов над морскими акваториями, то для повышения безопасности он оснащён системой аварийного приводнения, усиленным шасси, а также специальными креслами для экипажа и пассажиров. Машина оснащена топливной системой, которая исключает утечку топлива и его возгорания при возникновении нештатной ситуации, то есть при аварийной посадке. 

Подчёркнуто, что ранее вертолёт прошёл сертификацию в полностью российском облике. Все системы и оборудование Ми-171A3 отечественного производства.

Особо необходимо отметить, что Ми-171A3 – это версия гражданского транспортного вертолёта, соответствующая стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Данная модификация отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности при полётах над водой.

#новости #авиация #ростех #испытания #ми-171а3 #вертолеты россии
Источник: t.me
