Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его проект Terafab – грандиозный план по производству собственных чипов для робототехники, искусственного интеллекта и космических центров обработки данных, будет реализован в Остине, штат Техас. Проект будет управляться совместно компаниями Tesla и SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск, который является генеральным директором обеих компаний, сказал, что он начнёт с «передового технологического завода» в Остине, который будет оснащен всем необходимым оборудованием для производства и тестирования чипов любого типа. Бизнесмен, не имеющий опыта в производстве полупроводников и известный своими завышенными обещаниями относительно целей и сроков, ранее заявлял, что компании начнут с завода меньшего масштаба, прежде чем перейти к более крупному предприятию.

Илон Маск подчеркнул, что развитие полупроводниковой промышленности идёт слишком медленными темпами, чтобы успевать за объёмом поставок микросхем, которые понадобятся ему, даже несмотря на увеличение объемов производства.

«Такой темп гораздо ниже, чем нам бы хотелось. Либо мы строим Terafab, либо у нас нет чипов, а чипы нам нужны, поэтому мы строим Terafab», – сказал Маск.

Проект Маска предполагает поддержку одного тераватта вычислительной мощности в год. Именно столько, по ожиданиям миллиардера, компании будут использовать в будущем, по мере того как он будет наращивать инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику.

Bloomberg отмечает, что Маск достаточно подробно изложил некоторые конкретные планы, включая производство чипов, способных обеспечивать вычислительную мощность от 100 до 200 гигаватт в год на Земле, и чипов, способных обеспечивать тераватт вычислительной мощности в космосе. Однако не сказал, когда будет запущено предприятие, и не назвал запланированных объёмов его производства.

Ранее Маск заявлял, что на этом заводе будут производиться 2-нанометровые чипы. Агентство сообщает, что судя по фотографии, показанной во время презентации, предприятие планируется разместить в районе, расположенном недалеко от штаб-квартиры Tesla в Остине и гигафабрики.

Многие руководители технологических компаний уже выражали обеспокоенность по поводу нехватки микросхем, особенно микросхем памяти, в условиях гонки за вычислительную мощность для ИИ. Но попытки создания собственных производств редко доходят до реализации. Для создания предприятий по выпуску полупроводников обычно требуются десятки миллиардов долларов инвестиций и закупки сложного оборудования у нескольких поставщиков. Ввод таких заводов в эксплуатацию может занять годы.

Маск сделал своё заявление перед аудиторией, среди которой присутствовал и губернатор Техаса Грег Эбботт. Если проект в конечном итоге будет запущен и увенчается успехом, он может помочь повысить статус этого американского штата как центра производства микросхем. У Tesla уже имеется соглашение с заводом Samsung, расположенным неподалёку от Остина, о поставках новых микросхем. У компании уже есть постоянные поставщики, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Micron Technology, которые, по словам Маска, также не могут удовлетворить все потребности, поскольку Tesla переориентируется на робототехнику, автономное вождение и искусственный интеллект.

Ожидается, что на новом предприятии будут производиться два типа чипов. Один из них будет предназначен для периферийных вычислений и обработки данных, в первую очередь для автомобилей, роботакси и человекоподобных роботов Optimus. Другой будет мощным чипом, разработанным для космической отрасли, который может использоваться компаниями SpaceX и xAI. SpaceX приобрела xAI в феврале этого года. После завершения сделки последняя стала дочерней компанией SpaceX. Как и ожидалось, Маск заявил, что большая часть новых микросхем будет использоваться компанией xAI.