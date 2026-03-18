Пока на космодром в Шотландии доставляются компоненты ракеты. Старт запланирован на лето.

Немецкий стартап Rocket Factory Augsburg готовится к первому орбитальному полёту своей ракеты RFA ONE. Компания проинформировала, что две основные ступени ракеты уже прибыли на космодром Сакса-Ворд (SaxaVord), расположенный на острове Анст у побережья Шотландии. Об этом сообщает Space24.

Согласно информации, представленной компанией, первая ступень ракеты была доставлена на космодром непосредственно из штаб-квартиры компании в немецком Аугсбурге. Вторая ступень прибыла из испытательного центра Эсранж (ракетный полигон в Швеции), где проводились статические испытания её единственного двигателя.

Отмечено, что несмотря на то, что первая ступень ракеты уже находится на космодроме в Шотландии, она пока ещё не оснащена двигательной установкой. Нижняя ступень ракеты RFA ONE оснащается девятью двигателями Helix, которые в настоящее время проходят заключительные испытания на предприятии в Швеции. Только после завершения испытаний двигатели будут доставлены в Шотландию.

После прибытия всех компонентов начнётся процесс сборки ракеты. Затем последует серия дополнительных испытаний. Одним из важнейших этапов подготовки станет статическое огневое испытание первой ступени, которое будет проведено непосредственно на стартовой площадке. Согласно планам компании Rocket Factory Augsburg, дебютный запуск ракеты RFA ONE запланирован на лето.

Space24 отмечает, что проведённые на данный момент испытания сопровождались многочисленными проблемами, что привело к сдвигам в графике подготовки старта. Самый серьёзный инцидент случился в августе 2024 года. Тогда в ходе статических испытаний первой ступени ракеты произошёл пожар. В результате, ступень, предназначенная для первого запуска RFA ONE, сгорела.

Как заявили в Rocket Factory Augsburg, причиной инцидента стала "необычная неисправность" одного из двигателей, которая привела к возгоранию. Штефан Бришенк, директор по разработкам компании, отметил, что после инцидента был проведён детальный анализ всей системы и внедрён ряд улучшений для повышения надежности ракеты.

RFA ONE — это трёхступенчатая твердотопливная ракета-носитель. Её длина составляет 30 метров, а диаметр – 2 метра. Первая ступень оснащена девятью уже упомянутыми двигателями Helix, вторая имеет один двигатель, предназначенный для движения в вакууме космического пространства. Третья ступень – это транспортный модуль Redshift для вывода полезной нагрузки на орбиту.

Rocket Factory Augsburg является одной из нескольких европейских компаний, разрабатывающих ракеты-носители для вывода на орбиту малых спутников. В течение нескольких последних эта отрасль испытывает стремительный рост, в первую очередь, благодаря одновременному увеличению спроса на быстрые и гибкие запуски.