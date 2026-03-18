crazycat21
Немецкая ракета-носитель RFA ONE приближается к готовности к первому полёту
Пока на космодром в Шотландии доставляются компоненты ракеты. Старт запланирован на лето.

Немецкий стартап Rocket Factory Augsburg готовится к первому орбитальному полёту своей ракеты RFA ONE. Компания проинформировала, что две основные ступени ракеты уже прибыли на космодром Сакса-Ворд (SaxaVord), расположенный на острове Анст у побережья Шотландии. Об этом сообщает Space24.

Фото: соцсети

Согласно информации, представленной компанией, первая ступень ракеты была доставлена на космодром непосредственно из штаб-квартиры компании в немецком Аугсбурге. Вторая ступень прибыла из испытательного центра Эсранж (ракетный полигон в Швеции), где проводились статические испытания её единственного двигателя.

Отмечено, что несмотря на то, что первая ступень ракеты уже находится на космодроме в Шотландии, она пока ещё не оснащена двигательной установкой. Нижняя ступень ракеты RFA ONE оснащается девятью двигателями Helix, которые в настоящее время проходят заключительные испытания на предприятии в Швеции. Только после завершения испытаний двигатели будут доставлены в Шотландию.

Фото: соцсети

После прибытия всех компонентов начнётся процесс сборки ракеты. Затем последует серия дополнительных испытаний. Одним из важнейших этапов подготовки станет статическое огневое испытание первой ступени, которое будет проведено непосредственно на стартовой площадке. Согласно планам компании Rocket Factory Augsburg, дебютный запуск ракеты RFA ONE запланирован на лето.

Space24 отмечает, что проведённые на данный момент испытания сопровождались многочисленными проблемами, что привело к сдвигам в графике подготовки старта. Самый серьёзный инцидент случился в августе 2024 года. Тогда в ходе статических испытаний первой ступени ракеты произошёл пожар. В результате, ступень, предназначенная для первого запуска RFA ONE, сгорела.

Как заявили в Rocket Factory Augsburg, причиной инцидента стала "необычная неисправность" одного из двигателей, которая привела к возгоранию. Штефан Бришенк, директор по разработкам компании, отметил, что после инцидента был проведён детальный анализ всей системы и внедрён ряд улучшений для повышения надежности ракеты.

RFA ONE — это трёхступенчатая твердотопливная ракета-носитель. Её длина составляет 30 метров, а диаметр – 2 метра. Первая ступень оснащена девятью уже упомянутыми двигателями Helix, вторая имеет один двигатель, предназначенный для движения в вакууме космического пространства. Третья ступень – это транспортный модуль Redshift для вывода полезной нагрузки на орбиту.

Rocket Factory Augsburg является одной из нескольких европейских компаний, разрабатывающих ракеты-носители для вывода на орбиту малых спутников. В течение нескольких последних эта отрасль испытывает стремительный рост, в первую очередь, благодаря одновременному увеличению спроса на быстрые и гибкие запуски.

#новости #космос #германия #европа #спутники #ракета #rfa one #rocket factory augsburg #коммерческие запуски
Источник: space24.pl
Популярные новости

NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
В Саудовской Аравии археологи нашли связанное с натуфийской культурой поселение возрастом 13500 лет
1
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
25
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
4
OUKITEL представила защищённые смартфоны серии WP61 с рацией, тепловизором и спутниковой связью
+
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
4
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
2
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
3
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
В 35 световых годах от Земли обнаружен новый тип планеты покрытой океаном магмы температурой 1900°C
1
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
«Коммерсант»: «Яндекс» может провести сокращение сотрудников по ключевым направлениям
+
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
18
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
4
В карликовой галактике Pictor II возрастом 10 миллиардов лет нашли редчайшую звезду
+
В Geekbench появился 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 565 на архитектуре Zen 6
+
Запуск AMD FSR 4.1 может состояться сразу после релиза Crimson Desert
+
Основатель сервиса «ДомИнтернет» объяснил, как интернет-провайдеры добавляют платные услуги к тарифу
+
Память Micron HBM4 и твердотельные накопители PCIe Gen6 начали производиться в больших объёмах
+

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
27
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
10
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1

Сейчас обсуждают

сергей гришин
21:44
По мнению автора, снижение риска аварий позволяет отказаться от традиционных требований к защите пассажиров ...Т.Е. исключаем какого нибудь наездника под 200 на встречке?
Дизайнер разделил автономный футуристический Volkswagen на зоны Open Window и Private Wall
El Grechko
21:34
Васюта, ну какой, нахрен, ИИ от майков, если ты сам пишешь про FSR Next? Соня вон свой апскейлер, наверняка на основе АМДшного FSR делала, однако своим названием назвала, а тут прямо пишут про FSR. Вс...
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
TM1
21:30
Спасибо за ответ. Да у меня и сам комп от этой карты на XP еще работает, переходник на PCIe не нужен. Посмотрю как проверять сопротивления на фазах питания.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Роман Холод
21:30
Тебе к гадалке нужно)
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Hard-Workshop
21:15
А что насчёт моста преобразователя PCI-E - AGP? Я бы наверное сначала проверил сопротивления на фазах питания, может ГП коротнул, что не редкость у чипов AMD. И да, хотя там написано ATi, но по факту ...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
corsi
20:57
Какая нах.. проходимость у паркетников с передним приводом? А еще вариатор китайский добавить, который помрет после пары-тройки пробуксовок.
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
TM1
20:09
У меня тоже есть неисправная карта, AGP, лежит в коробке более 10 лет. Как-то просто перестала работать, поставил предыдущую. Можно ли по фото определить причину отказа? Горелых мест нет, трещин на ми...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
tHE-CROWD
20:07
Идея хорошая, как статистический инструмент. А цель, уже на бумаге, поставлена идиотская. Как можно, не зная причин, ставить задачу? Такие действия расположены от "некомпетентности" до ""преступления...
Минздрав хочет отправлять к психологу женщин, не желающих иметь детей
Эля Курбанова
20:04
Половина из этих сув моноприводные и ничем не отличаются в снегу или грязи от седана, а возможно и хуже тк доля мкпп там минимальна. Тот случай когда дальше бежать за трактором.
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
Muro
20:03
Вась.. Тут все проще.. Чел тормоз, такой и ПК.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter