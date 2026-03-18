crazycat21
NVIDIA возобновит продажу чипов H200 для искусственного интеллекта Китаю
Пекин разрешил импорт продукции американской корпорации.

Американская технологическая корпорация NVIDIA получила одобрение официального Пекина на продажу Китаю своих вторых по мощности чипов искусственного интеллекта, а также готовит версию чипа Groq AI, которая может продаваться на китайском рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Фото: Visual China Group/Getty Images/File

Агентство отмечает, что долгожданное одобрение регулирующих органов Поднебесной открывает американскому производителю чипов путь к возобновлению продаж чипов H200. Эти микросхемы стали одной из главной причин напряженности в американо-китайских отношениях на рынке, который когда-то приносил 13% от общей выручки NVIDIA.

Несмотря на наличие высокого спроса со стороны китайских фирм и одобрение экспорта со стороны Вашингтона, главным препятствием для поставок процессоров H200 в Китай до последнего времени являлось нежелание Пекина разрешать импорт.

Ранее генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания получила лицензии на использование чипов H200 от "многих клиентов в Китае" и получила заказы от "многих" компаний, что позволяет возобновить производство этого продукта.

В 2025 году корпорация приостановила производство чипов H200 из-за возросших нормативных препятствий в США и Китае.

NVIDIA на протяжении нескольких месяцев ждала одобрения лицензий как от США, так и от Китая. Она получила некоторые разрешения от Вашингтона. Кроме того, как сообщает Reuters cо ссылкой на источник, компания также получила лицензии от Пекина для многих клиентов в Китае.

Reuters отмечает, что 17 марта Дженсен Хуанг подтвердил телеканалу CNBC получение разрешений на поставки чипов как от Штатов, так и от Китая.

Источник в китайской компании сообщил, что там неизвестно, выдали ли китайские власти окончательное разрешение, однако NVIDIA уведомила о возможности размещения заказов на приобретение продукции.

В заявлении, которое NVIDIA подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в конце февраля этого года, компания сообщила, что Вашингтон предоставил лицензию, которая позволит поставлять "небольшие объемы продукции H200 определенным клиентам в Китае".

Раннее Reuters опубликовало информацию о том, что Пекин предварительно одобрил заявки трех крупнейших технологических компаний страны – ByteDance, Tencent  и Alibaba совместно со стартапом DeepSeek, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, для импорта чипов, хотя условия получения разрешений в Китае на тот момент ещё дорабатывались.

Согласно данным агентства, NVIDIA также готовит версию чипа Groq AI, которую можно будет продавать на китайском рынке.

Компания планирует использовать чипы Groq для так называемого вывода информации, когда системы искусственного интеллекта отвечают на вопросы, пишут код или выполняют задачи для пользователей. 

По информации одного из источников Reuters, чипы готовящиеся к поставкам в Китай не являются упрощёнными версиями или разработанными специально для китайского рынка. Однако новый вариант может быть адаптирован для работы с другими системами. Ожидается, что чип Groq станет доступен уже в мае.

#nvidia #новости #китай #искусственный интеллект #чипы #дженсен хуанг #deepseek #bytedance #h200 #groq
Источник: reuters.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

