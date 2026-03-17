Власти страны пытаются создать свой собственный, суверенный потенциал космических запусков

Правительство Канады во главе с премьер-министром Марком Карни объявило о заключении десятилетнего соглашения на сумму 200 миллионов канадских долларов (146 миллионов долларов США) об использовании частного космодрома, расположенного на восточном побережье страны, в рамках реализации планов по созданию возможностей для запуска спутников, которые будут независимы от США и других стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Суборбитальный запуск с космодрома Новой Шотландии. Фото: CNW Group/Maritime Launch Services

В заявлении канадского правительства сказано, что "надежный и независимый доступ к запуску позволит Канаде выводить на орбиту критически важные спутники даже в условиях глобальной неопределенности, геополитической напряженности или сбоев на зарубежных рынках запуска". Космодром находится неподалёку от города Кансо, провинция Новая Шотландия (юго-восток Канады), и принадлежит компании Maritime Launch Services из Галифакса. Космодром новый, находится ещё в стадии строительства. Первые суборбитальные запуски с него были осуществлены только в ноябре 2025 года [прим.].

Согласно информации Bloomberg, в обнародованном в ноябре прошлого года бюджете Канады предусмотрена сумма в 183 миллиона канадских долларов для создания суверенного потенциала космических запусков. Правительство Канады 16 марта объявило победителей первого этапа конкурса на финансирование стартапов в области космических запусков. Ими стали компании NordSpace, Canada Rocket Company и Reaction Dynamics.

Bloomberg отмечает, что инициатива властей Канады направлена на создание альтернативы американским компаниям, таким как SpaceX Илона Маска. При этом в настоящее время фирма Telesat – крупнейшая спутниковая компания Канады, рассчитывает именно на услуги SpaceX для выведения на орбиту целой флотилии спутников нового поколения. Эта группировка должна стать альтернативой сети Starlink.