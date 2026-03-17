Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Канада арендует космодром чтобы не зависеть от США в космической сфере
Власти страны пытаются создать свой собственный, суверенный потенциал космических запусков

Правительство Канады во главе с премьер-министром Марком Карни объявило о заключении десятилетнего соглашения на сумму 200 миллионов канадских долларов (146 миллионов долларов США) об использовании частного космодрома, расположенного на восточном побережье страны, в рамках реализации планов по созданию возможностей для запуска спутников, которые будут независимы от США и других стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Суборбитальный запуск с космодрома Новой Шотландии. Фото: CNW Group/Maritime Launch Services

В заявлении канадского правительства сказано, что "надежный и независимый доступ к запуску позволит Канаде выводить на орбиту критически важные спутники даже в условиях глобальной неопределенности, геополитической напряженности или сбоев на зарубежных рынках запуска". Космодром находится неподалёку от города Кансо, провинция Новая Шотландия (юго-восток Канады), и принадлежит компании Maritime Launch Services из Галифакса. Космодром новый, находится ещё в стадии строительства. Первые суборбитальные запуски с него были осуществлены только в ноябре 2025 года [прим.].

Согласно информации Bloomberg, в обнародованном в ноябре прошлого года бюджете Канады предусмотрена сумма в 183 миллиона канадских долларов для создания суверенного потенциала космических запусков. Правительство Канады 16 марта объявило победителей первого этапа конкурса на финансирование стартапов в области космических запусков. Ими стали компании NordSpace, Canada Rocket Company и Reaction Dynamics.

Bloomberg отмечает, что инициатива властей Канады направлена на создание альтернативы американским компаниям, таким как SpaceX Илона Маска. При этом в настоящее время фирма Telesat – крупнейшая спутниковая компания Канады, рассчитывает именно на услуги SpaceX для выведения на орбиту целой флотилии спутников нового поколения. Эта группировка должна стать альтернативой сети Starlink.

#новости #космос #spacex #starlink #спутники #канада #космодром #nordspace #canada rocket compan #maritime launch services
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter