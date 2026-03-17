Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Компания Starcloud подала заявку по созданию группировки из 88 тысяч спутников
Спутники необходимы для создания центров обработки данных в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта.

Американский стартап, занимающийся созданием орбитальных центров обработки данных, добивается от Федеральной комиссии по связи разрешения на создание орбитальной спутниковой группировки из нескольких десятков тысяч аппаратов. Об этом сообщает Space News. Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) приняла к рассмотрению заявку компании Starcloud из Редмонда, штат Вашингтон, на эксплуатацию до 88000 спутников на низких околоземных орбитах для использования в качестве орбитальных центров обработки данных для искусственного интеллекта и других приложений.

Визуализация предлагаемой группировки орбитальных центров обработки данных Starcloud. Изображение: Starcloud

Как заявили в самой компании, что Starcloud осуществляет разработку собственной спутниковой системы для удовлетворения стремительного роста спроса на центры обработки данных, возникшего из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). При этом последний уже сталкивается с серьезными препятствиями при масштабировании на Земле.

"Благодаря отсутствию ограничений наземного развертывания, космические центры обработки данных станут наиболее экономически эффективным и масштабируемым способом предоставления вычислительных ресурсов в этом десятилетии", – говорится в заявлении компании.

Как отмечает Space News, в заявке содержится мало технических подробностей о самих спутниках, таких как их масса и габариты. Известно, что аппараты будут работать "в узком наборе орбитальных оболочек" толщиной до 50 километров. При этом высоты их орбит будут находится в диапазоне от 600 до 850 километров над поверхностью Земли. Спутники будут расположены на солнечно-синхронных орбитах типа "закат-рассвет", чтобы они могли обеспечить себе практически непрерывную выработку электроэнергии от Солнца.

Группировка в 88 тысяч аппаратов – это намного больше, чем любая из существующих на сегодняшний день спутниковых группировок. Крупнейшая группировка Strlink компании SpaceX насчитывает "всего" 10 тысяч спутников. Однако заявка фирмы Starcloud значительно меньше, чем заявка SpaceX, поданная в FCC в конце января текущего года, о создании группировки до одного миллиона спутников с целью размещения центров обработки данных на орбите.

Подобно системе SpaceX, группировка спутников Starcloud будет использовать оптические межспутниковые каналы связи с широкополосными системами, такими как Starlink, проект Kuiper от Amazon и Tera Wave от Blue Origin, для большинства коммуникаций. В заявке в FCC запрашивается разрешение на использование части спектра Ka-диапазона для телеметрии, отслеживания и управления связью со спутниками Starcloud. Согласно заявлению компании, такие коммуникации будут осуществляться без помех.

Несмотря на то, что фирма Starcloud не стала раскрывать подробности о своих спутниках, она заявила, что "серьезно относится к безопасному и устойчивому использованию орбит, которые вскоре будут активно задействованы". Компания также заверила, что будет следовать всем передовым методам эксплуатации спутников, в числе которых координация действий с другими операторами космических аппаратов и первоначальный вывод своих спутников на более низкие орбиты для проверки перед выводом на рабочую высоту. Компания добавила, что её спутники "разработаны для полного сгорания", то есть они полностью сгорят при входе в атмосферу, и никакие обломки не достигнут поверхности Земли.

#новости #сша #искусственный интеллект #космос #spacex #amazon #связь #blue origin #strlink #starcloud
Источник: spacenews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter