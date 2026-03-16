Согласно анализу компании iFixit, ноутбук MacBook Neo, недавно представленный Apple по цене от 499 долларов, стал самым ремонтопригодным ноутбуком компании с 2012 года. Об этом сообщает Reuters.

MacBook Neo. Фото: Adam Gray/Bloomberg via Getty Images

Агентство отмечает, что iFixit публикует руководства по ремонту, а также продаёт запчасти и инструменты для бытовой электроники. Кроме того, платформа составляет рейтинги простоты ремонта и поддержания работоспособности устройств. Ведущие мировые производители ноутбуков, такие как Dell Tech и Lenovo, использовали эти рейтинги для повышения ремонтопригодности своей продукции.

В опубликованном 13 марта анализе от iFixit отмечено, что компания Apple существенно оптимизировала свой новый продукт по сравнению с предыдущими моделями. Например, батарея и клавиатура теперь крепятся при помощи винтов, а не при помощи клея или заклёпок. Также упрощены замена таких элементов, как камера и сканер отпечатков пальцев.

Многие считают, что Apple со своим новым ноутбуком MacBook Neo нацелена на тот же сегмент рынка, что и компания Chrome со своим Chromebook — на образовательный. Кайл Виенс, глава компании iFixit, сообщил, что устройства Chromebook нередко требуют ремонта, и некоторые образовательные учреждения в Соединённых Штатах даже нанимают студентов-практикантов для проведения таких работ.

Однако, как отмечает Reuters, несмотря на довольно существенные изменения, MacBook Neo получил лишь 6 баллов из 10 по шкале iFixit. В то же время другие устройства, такие как недавно выпущенный Lenovo ThinkPad, были оценены на 9 и 10 баллов.

В течение последнего десятилетия в приоритете компании Apple были более тонкие и лёгкие устройства. В результате продукция оказалась сложнее в ремонте.

Кайл Виенс сообщил, что в MacBook Neo установлено 8 ГБ оперативной памяти DRAM, которая припаяна непосредственно к печатной плате устройства вместе с основным процессором. Такая конструкция напоминает все последние модели Mac от Apple. Однако из-за этого решение увеличить объем памяти в MacBook Neo без замены платы становится невозможным.

По мнению эксперта, небольшой объём оперативной памяти может затруднить запуск приложений искусственного интеллекта на MacBook Neo по мере их совершенствования в течение ближайших лет.